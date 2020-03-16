Teknoloji Apple ilk ARM tabanlı Mac bilgisayarı hazırlıyor
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Apple ilk ARM tabanlı Mac bilgisayarı hazırlıyor

Apple gelecek yıl Intel işlemcisi yerine ARM tabanlı işlemci barındıran ilk dizüstü bilgisayarını çıkarabilir. Söz konusu iddia KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atıldı.

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Arm tabanlı işlemci ile çalışacak

Söz konusu Apple ürünleri ve eğilimleri olduğunda doğru çıkan tahminleriyle bildiğimiz Kuo, yeni Mac’in gelecek 12 ila 18 ay arasında bir zamanda sunulacağını kaydetti. Üstelik bunun Intel tarafından geliştirilmemiş, Apple’ın kendi bünyesinde geliştirdiği bir işlemciyi taşıyacağını da öne sürdü.

Kuo 2018 yılında da benzer bir tahminde bulunmuştu. O zamanlar da Apple’ın Intel CPU’lardan vazgeçerek, bunun yerine ARM mimarisini baz alarak geliştirdiği işlemcilere odaklanabileceği şeklinde haberler çıkmıştı. Anlaşılan o ki, Kuo o zamanki tahminini de 2021 yılını düşünerek yapmış.

Arm sistemi kullanılacağı düşünülüyor

Diğer ürünlerinde bu sistemi uyguluyordu

Apple hiçbir zaman Mac bilgisayarları için CPU seçiminde Intel’den vazgeçeceğine dair bir niyet beyanında bulunmadı. Ancak şirketin son birkaç yıldır yayınladığı iş ilanları ve önemli pozisyonlarda yaptığı görevlendirmeler, masaüstü ve dizüstü bilgisayarları için kendi çözümünü üretmeye niyetli olduğunu gösteriyor.

Bu sistemi diğer ürünlerde kullanıyorlardı

Teknoblog'un haberine göre şirket, bunu Apple Watch, iPhone ve iPad’lerde çalışan işlemciler için yıllardır gerçekleştiriyor. ARM tabanlı özelleştirilmiş işlemciler Apple’ın mobil ürünlerinde yer alıyor. Şimdi şirket, Mac bilgisayar tarafında da benzer bir politika izleyerek işlemci tarafında dışa olan bağımlılığını iyice azaltma niyetinde gibi görünüyor.

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