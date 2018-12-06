Teknoloji Apple iOS 1211 güncellemesini yayınladı
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​Apple iOS 12.1.1 güncellemesini yayınladı! İşte yeni güncelleme ile gelen tüm özellikler...

Apple iOS 12.1.1 güncellemesini yayınladı

Apple yeni iOS güncellemesini yayınladı. iOS 12.1.1 güncellemesini bugün iPhone cihazları için yayınlayan Apple, yeni güncellemesi ile birlikte diğer cihazları için de güncel yeni sürümleri yayınladı. İşte iOS 12.1.1 güncellemesi ile kullanıcılarına sunulan yenilikler ve düzeltmelerin tamamı.

Yeni Şafak
Yeni güncelleme ile hatalar düzeltiliyor.
Yeni güncelleme ile hatalar düzeltiliyor.

Apple yeni iOS güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile birçok sistemi hatasını kapatacak olan Apple, Canlı Fotoğraflar, eSIM desteği ve yeniden tasarlanan FaceTime gibi özellikleri de tamamen yeniledi.

APPLE iOS 12.1.1 ARA GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI!

Apple bugün iOS 12.1.1 güncellemesini iPhone telefonları için yayınladı. Özellikle iPhone XR, XS ve XS Max modelleri için önemli özellikleri barındıran güncelleme, Apple’ın en gözde cihazlarının yeni özelliklerinden daha da ileri boyutlara taşıyacak.

iOS 12.1.1 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER VE DÜZELTMELER!

  • - iPhone XR, XS ve XS Max için birçok operatöre eSIM ile birlikte DUAL SIM desteği
  • - FaceTime aramalarında tek dokunuşlar kamera değiştirebilme özelliği
  • - iPhone XR'da Haptic Touch özelliğini kullanarak bildirim ön izlemesi
  • - İkili FaceTime konuşmalarında Canlı Fotoğraflar
  • - iPad'de Haberler uygulamasındayken yan paneli gizleyebilme.
  • - Bazı kullanıcıların Visual Voicemail indirememesi sorunu giderildi.
  • - Çince ve Japonca yazarken Mesajlar uygulamasının metin önerisi yapmaması sorunu giderildi.
  • - Sistem saatinin bölgelere göre otomatik güncellememesi sorunu düzeltildi.

APPLE DİĞER CİHAZLARIDA UNUTMADI!

iOS 12.1.1 ile birlikte; macOS Mojave 10.14.2, tvOS 12.1.1 ve HomePod 12.1.1 güncellemeleri de bugün kullanıcılara sunuldu.

APPLE İOS 12.1.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALABİLECEK!

iOS 12.1.1 sürümünü destekleyen cihazlar şu şekilde;

  • iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, 9.7 inç iPad, 9.7 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 10.5 inç iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad 5. Nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6. Nesil.

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