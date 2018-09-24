Teknoloji Apple iOS 12ye takip özelliğini gizlice ekledi
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Apple iOS 12'ye 'takip özelliğini' gizlice ekledi

Apple’ın son büyük güncellemesi iOS 12’de yaptığı bir değişiklik kullanıcıların iPhone ve diğer cihazlarının kullanıma dayalı bir ‘güven derecelendirme’ unsurunu gizlice eklediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
iOS 12 güncellemesi Haziran'da gerçekleşen WWDC 2018 etkinliğinde duyurulmuştu.
iOS 12 güncellemesi Haziran'da gerçekleşen WWDC 2018 etkinliğinde duyurulmuştu.

Şirketin gizlilik politikasında değişiklik yapıldığına, buna göre dolandırıcılıkla mücadele amacıyla ‘güven sıralamasının’ kullanıcıların konuşmaları ve e-postalarının sayısına göre oluşturulacağı belirtildi.

  • Apple’ın yenilenen metninden bir alıntıya yer veren The Independent, “satın alımlarda dolandırıcılığın fark edilmesi ve önüne geçilmesi için, giden ve gelen aramaların, gönderilen ve alınan e-postaların yaklaşık sayısını güven sıralamasını oluşturmak için kullanarak, cihazınızı nasıl kullandığınıza dair bilgileri uygulayacağız” ifadelerinin yer aldığını belirtti. Ancak bu değişikliklerin dolandırıcılığı nasıl önleyeceğini gösteren somut örnekler bulunmuyor.

Sputnik’te yer alan habere göre The Independent ayrıca şirketin değişen gizlilik politikasında daha geniş ve çarpık bir şekilde yorumlanabilecek ifadelerin bulunduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili Apple’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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