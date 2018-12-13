Teknoloji Apple ucuz OLED ekran için Samsungla pazarlık yapıyor
MOBİL

Apple ucuz OLED ekran için Samsung'la pazarlık yapıyor

Apple, yeni cihazlarında kullandığı OLED ekranları Samsung’dan çok pahalıya alıyordu. iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin satış fiyatının neredeyse %30’u OLED ekran maliyeti olarak biliniyor. Apple, önümüzdeki yıl çıkaracağı yeni modeller için Samsung’la farklı bir yol arayışına girdi.

Diğer Yeni Şafak
Apple, iPhone X modeliyle OLED ekran kullanmaya başladı.
Apple, iPhone X modeliyle OLED ekran kullanmaya başladı.

Apple, iPhone X ile başlayan OLED ekranlar için etiket fiyatının neredeyse %30’unu Samsung’a ödüyordu. Bu durumdan ötürü yüksek fiyat politikası gütmeye başlayan Apple, yeni telefonları için daha uygun fiyatlar oluşturmaya yönelik bir yol arıyor. Daha önce OLED ekranlar için Samsung’dan vazgeçip LG ile çalışmayı planlayan Apple, LG ile anlaşamadığı için tekrar Samsung’u tercih etti.

iPhone XS ve iPhone XS Max

Samsung OLED panel yerine Y-Octa'yı önerdi

Apple’ın düşük fiyatlı OLED talebi için Samsung, amiral gemisi modeli Galaxy S9+’da kullanılan dokunmatik tabanlı Y-Octa panellerini önerdi. Bu paneller daha ince, daha parlak ve OLED panellere göre üretmesi daha ucuz ancak Apple için verimli değil.

Samsung Galaxy S9+

Apple 2019'da farklı bir ekran kullanabilir

Güney Kore’de yayınlanan haberlere göre Samsung, Apple’a Y-Octa panellerini 2019’da çıkaracağı amiral gemisi modellerde kullanması için önermiş. Y-Octa panelleri diğer ekranlardan ayıran özelliği ayrı noktalara ihtiyaç olmadan entegre bir dokunmatik mödül ile gelmesi ve bu sayede üretici firmanın maliyetlerini de azaltıyor.

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