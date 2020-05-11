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Teknoloji Apple üretimin yüzde 20sini Hindistana kaydırabilir
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Apple üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırabilir.

Haber Merkezi DHA
Apple ürünlerinin büyük bölümü Çin'de üretiliyor.
Apple ürünlerinin büyük bölümü Çin'de üretiliyor.

Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da Pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşüyorlar.

40 MİLYAR DOLARLIK HACİM YARATABİLİR

Habere göre, bu görüşmelerde Apple'ın Çin'deki üretiminin beşte biri ya da yüzde 20'sinin, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı hesaplanıyor.

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ UMUTLU

Konuyla ilgili bilgi veren Hindistan hükümetinden, adı açıklanmayan bir yetkili, "Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde" dedi.

ÇİN'İN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Buna göre, Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn ve Wistron'un üretim bağlantılı teşvik sistemiyle yaptığına benzer üretim birimlerini Hindistan'da açarak işletmesi bekleniyor.

APPLE MAĞAZALARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Apple'ın ABD genelindeki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açması bekleniyor. CNBC'nin haberine göre, Apple'ın Idaho, South Carolina, Alabama, and Alaska'daki mağazaları, aynı anda içeri girecek müşteri sayısı sınırlandırılarak çalışmaya başlayacak.

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