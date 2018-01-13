Apple yanlışlıkla eski sürümleri yayınladı

Apple, yayınladığı güncelleme sonrası bildiğiniz gibi eski sürümlerden imzasını kaldırıyor ve kullanıcıların eski sürümlere dönmesine izin vermiyor. Lakin dün Apple tarafından yapılan bir hata kullanıcılarına tüm güncellemelere geri dönebilme imkanı sağladı.

Normal şartlarda güncelleme yapabilmeniz için Apple’ın imzalı güncellemeyi yayınlaması gerekir. Bu zamana kadar en son güncellemeyi yayınlayarak eski güncellemelere dönmenin önünü kapatan Apple, yaptığı bir hata ile eski iOS sürümleri yanlışlıkla yayınladı. iOS 6.1.3 sürümüne kadar tüm güncellemeleri görünür hale getiren Apple’ın bu hatasını ise bir grup kullanıcı fark ederek fırsatı değerlendirme yoluna gitti.

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Bildiğiniz gibi Apple yeni güncellemeler ile eski cihazları yavaşlattığını açıklamıştı. Bu durumu öğrenen kullanıcılar ise fırsattan istifade eski sürümlere dönme fırsatı buldu.

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