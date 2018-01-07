Apple'a yeni bir tazminat davası daha açıldı

Hagens Berman isimli hukuk firması büyük teknoloji şirketlerine açtığı davalar ile tanınıyor. Apple’a açtığı davada, şirketin iPhone’u kasıtlı ve gizlice yaptığı bir yükleme ile yavaşlattığını öne sürdü. Tüketici hakları üzerine çalışmalar yapan Hagens Berman, Apple’a daha önce iBook’larla ilgili 450 milyon dolarlık bir dava açmış ve bu davayı kazanmıştı.

Hukuk firması tarafından dün Kaliforniya’da açılan davada, Apple’ın eski iPhone’ları yavaşlattığı ve büyüyen tüketici tepkisi nedeniyle durumu örtbas etme girişimi içerisinde bulunduğu öne sürüldü. Hukuk bürosu, Apple’ın yavaşlatma olayını önce sessiz bir şekilde gerçekleştirdiğini ve bu durumu tüketicilerin onayının olmadığını iddia etti.

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TEKNOLOJİ Eski iPhone'ları yavaşlatan Apple'a ilk dava açıldı

Apple’a açılan davada öne çıkanlar şunlar;

Apple, aldatmacayla hareket etti. Türketiciler, Apple'ın kendi cihazlarını yavaşlatma kararını bilmiyor veya onaylamıyordu.

Apple'ın eylemleri, tüketicilere sınırlı seçenek ve bilgi sunuyor. Birçok tüketici büyük olasılıkla iPhone'ların performans sorunları yaşadığı inanmaya balamıştı ve yeni iPhone'lar aldılar. Hiç şüphesiz, etkilenen iPhone'ların sahiplerinin çoğu 79 dolarlık pil de satın aldı.

Sonuç olarak Apple, haksız rekabet ve haksız zenginleşme nedenleriyle suçlanıyor. Hagens Berman, açtığı davada yavaşlama nedeniyle pil alanlar, yeni iPhone alanlar ve zarar gören tüketiciler için tazminat istiyor.