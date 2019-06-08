Teknoloji Appleın 1000 dolarlık monitör ayağıyla dalga geçti
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Apple'ın 1.000 dolarlık monitör ayağıyla dalga geçti

Apple'ın WWDC etkinliği kapsamında tanıttığı bin dolarlık monitör ayağı, MSI tarafından dalga konusu oldu. Donanım üreticisi olan MSI'ın yeni 5K çözünürlüklü ekranı Apple'ın eleştirilen monitör ayağıyla kıyaslandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Apple Pro Display XDR yalnızca monitör ayağı olarak kullanılıyor.
Apple Pro Display XDR yalnızca monitör ayağı olarak kullanılıyor.

Apple yeni profesyonel düzey monitörü Pro Display XDR'yi tanıttığında seyirciler, monitörün ayağının ayrı satılacağını duyduklarında pek de küçük olmayan bir şok yaşadılar. Bunun nedeni ayağın 999 dolarlık (yaklaşık 5.800 TL) fiyatıydı. MSI, Pro Stand'ın bu fiyatına yakın bir 5K monitör üretti.

Apple'ın "Ben bir Mac'im" reklamlarına benzer bir format kullanan MSI, Pro Stand'ın özelliklerini MSI Prestige ile karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre 999 dolara aldığınız tek şey, bir ayaktan ibaret. 1.299 dolarlık MSI Prestige ise size 5K Nano-IPS ekran sunuyor. Monitörün HDR 600 onayı bulunuyor ve yüzde 98 DCI-P3 renk gamına ulaştığı belirtiliyor. MSI'ın monitörünün standı, kutuya dahil.

Monitörü bir monitör ayağıyla karşılaştırmak saçma olsa da, firmalar arasında dostça şakalaşmalarının kimseye zararı yok. Kaldı ki Apple'ın bir monitör ayağı için gerçekten 1.000 dolar istemesi gerçekten akılları zorlayacak tür bir hareket.

34 inç'lik MSI Prestige'in özellikleri, Apple'ın fiyatı 4.999 dolardan başlayan 32 inç'lik yeni monitörü Pro Display XDR'in elbette daha gerisinde. Dahası MSI monitörüne "5K" dese de, aslında 5.120 x 2.160 çözünürlük sunuyor, yani Apple'ın 6K ekranından biraz daha düşük çözünürlüklü.

Bu tür karşılaştırmaların yapılması, Pro Stand'in Apple için bir fiyaskoya dönüşebileceğini gösteriyor. WWDC konuklarının herhangi bir şeye bu kadar güldüklerinin de daha önce görülmediği söyleniyor. Üstelik bu gülüşmeler, standın fiyatı açıklanmadan önce olmuştu.

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