Teknoloji Appleın ilk bilgisayarına ait kullanma kılavuzu satışa çıkarıldı
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Apple'ın ilk bilgisayarına ait kullanma kılavuzu satışa çıkarıldı

Apple'ın ilk bilgisayarı Apple I ile birlikte gelen kullanma kılavuzu, açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Boston merkezli RR isimli açık artırma sitesinde satışa çıkan kılavuzun fiyat etiketi kısa sürede 10 bin dolara ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Apple I
Apple I

Şirketin ilk logosunun bulunduğu orijinal kılavuzda Apple 1'in nasıl kullanılacağı ve kurulumuna dair bilgilere yer veriliyor. Müzayede 10 Temmuz saat 19:00'a kadar devam edecek.
Apple I hakkında


1976 yılında geliştirilen Apple I, Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından tasarlandı. Sadece 200 adet üretilen Apple I, satışa sunulduğunda fiyatı 666 dolar olarak belirlendi. İlk başta 200 adet üretilen Apple 1 bilgisayarlarından tüm dünyada 80 adet kaldığı düşünülüyor. Hali hazırda varolan bilgisayarların 15'i ise müzayedelerde sergileniyor.

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