Apple’ın sır gibi sakladığı iPhone X’un tamir videosu sızdırıldı

Apple en gözde cihazı olan iPhone X’a Apple Store veya anlaşmalı teknik servisler haricinde müdahale edilmesi konusunda oldukça katı bir tavır sergiliyor. Yetkili yerler haricinde cihazın içinin açılması durumunda cihaza kesinlikle sahip çıkmayan Apple, bu konuda tüm kullanıcılarına uyarıda bulunuyor.

Apple'ın güvenlik protokolleri işe yaramadı!

Ayrıca Apple teknolojisini koruma anlamında cihazların tamiratının nasıl yapıldığı ve test süreçlerini nasıl gerçekleştirdiğine dair büyük bir güvenlik politikası uyguluyor ve konu hakkında kesinlikle bir video paylaşmıyor.

Onca protokole rağmen dün yayınlanan video ise görenleri hayrete düşürdü. Çünkü Apple'ın teknik servisler için hazırladığı bir grup eğitim videosu internete sızdırıldı. Videoyu kimin sızdırdığına dair bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın bu durumlara engel olabilmek için çalışanlarına imzalattığı tazminat anlaşmaları gerçekten çaydırıcı boyutlarda. Lakin görünen o ki bu bile bazı kişileri caydırmaya yetmiyor.

İşte iPhone X'un sızdırılan tamir videosu!

Söz konusu durum üzerine hemen olaya el koyan Apple yayınlanan videoları internetten kaldırdı. Geriye ise sadece aşağıda bulunan batarya değişim videosu kaldı. İşte iPhone X’un batarya değişim videosu:



