TeknolojiAppleın yeni iOSu tanıtacağı tarih belli oldu
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Apple'ın yeni iOS'u tanıtacağı tarih belli oldu

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 4 Haziran’da San Jose’de yapılacak. Apple bu yıl düzenleyeceği geliştiriciler konferansında hem MacOS hem de yeni iOS 12’ye dair birçok yenilik tanıtacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
WWDC 2018 konferansının tanıtım görseli.
WWDC 2018 konferansının tanıtım görseli.

Apple’ın 29 yıldır düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) bu yıl 4 - 8 Haziran tarihlerinde San Jose’de düzenlenecek. WWDC her yıl milyonlarca geliştiriciye iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac ve HomePod için tüm Apple platformlarında nasıl yeni deneyimler geliştirebileceklerini öğrenme fırsatı sunuyor.

SiriKit, HomeKit, HealthKit, GymKit, MusicKit, ResearchKit ve CoreML gibi geniş bir yelpazedeki kapsamlı geliştirici API’leri geliştiricilerin kullanıcılara akıllı cihazlarla kullanılan her şeyi kontrol etmelerine yardımcı olmak için yeni yollar sunuyor.

App Store, 155’ten fazla ülkede bulunan Apple kullanıcılarının iOS, macOS, watchOS, tvOS ve iMessage ile yaşamlarını kolaylaştırmayı ve dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan milyonlarca uygulamaya erişme olanağı veriyor. Dünyanın her yerinden geliştiriciler ve Apple tutkunları bu konferansı iPhone, iPad ve Apple TV için WWDC uygulamasından veya Apple Developer web sitesinden canlı izleyebilecek.

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