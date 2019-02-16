Teknoloji Appleın yeni reklamında portre modu iki annenin arasını açtı
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​Apple'ın yeni reklamında portre modu iki annenin arasını açtı!

Apple'ın yeni reklamında portre modu iki annenin arasını açtı

ABD’li teknoloji devi Apple yurt dışında yine ilginç bir reklama imza attı. iPhone XS ve iPhone XR modellerine getirilen yeni portre modu, reklamda iki annenin arasının açılmasına neden oldu.

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Apple'ın yeni reklamı, şirketin son zamanlardaki en komik reklamlarından biri olarak nitelendiriliyor.
Apple'ın yeni reklamı, şirketin son zamanlardaki en komik reklamlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Apple’ın yurt dışında yayınladığı en son reklamda Portre modu iki anne arasında ufak bir krize neden oluyor. Bu reklam, şirketin son zamanlardaki en komik reklamlarından biri olarak nitelendirilebilir.

Reklamda, bir anne telefonunda arkadaş grubundaki çocukların fotoğraflarına bakarken diğer anne, oğlunun arka planda bulanıklaştırıldığını, iPhone’ıun portre modu tarafından fark edilemez hâle getirildiğini görüyor. Daha sonra da diğer anneye “Benim çocuğumu mu bulanıklaştırdın?” diye soruyor.

Apple'ın iPhone XS ve iPhone XR modellerine getirdiği yeni portre modu ayarlanabiliyor.

Teknoblog’un haberine göre diğer anne, onun gönlünü almak amacıyla arka plan bulanıklığını değiştirebileceğini, çocuğunu tekrar görünebilir yapabileceğini söylüyor. Bu sırada iPhone XS ve iPhone XR’da bulunan arka plan bulanıklığını ayarlama özelliğini kullanarak bulanıklaştırmayı azaltıyor. Ne var ki, olan çoktan oluyor.

Bu reklam da gösteriyor ki, arka planda bulanıklaştırdığınız kişilere dikkat edin. Aslında bu tavsiyeyi Android’e de genişletebiliriz, çünkü son zamanlarda çıkan birçok cihazda arka plan bulanıklığını ayarlama özelliği bulunuyor.

Apple’ın reklamı, teknolojinin ne gibi ufak rahatsızlıklara neden olabileceğini bize gösteriyor. Komik gibi görünse de, bu reklam gerçekten de hayattan güzel bir yansıma olmuş.

İşte teknoloji devi Apple’ın ilk reklamı
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İşte teknoloji devi Apple’ın ilk reklamı
Apple'ın 1984 Macintosh reklamı, bir çok otoriteye göre dünyanın en iyi reklamları arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Bu reklam filmini orijinal yapan şey sadece bir defa gösterilmesi ve yönetim kurulunun aslında hiç beğenmemiş olmasıydı.
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