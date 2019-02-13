ASELSAN iştiraklerine BİTES'i ekledi

BİTES, 2014 ve 2017 yıllarında, ABD’nin önde gelen simülasyon ve eğitim endüstrisi yayınlarından Military Training Technology dergisi tarafından, dünyanın en önemli 100 Simülasyon Teknolojileri Firması arasında gösterildi.

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, yurt içindeki iştiraklerine yenisini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, akıllı otonom sistem yazılımları, derin öğrenme, görüntü ve sinyal işleme gibi teknoloji alanlarında çalışan Ankara merkezli BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri'nin (BİTES AŞ) yüzde 51 hissesini satın aldı.

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, 2005 yılından bu yana 100 kişilik uzman kadrosu ile milli ve yüksek teknoloji odaklı bir savunma sanayi şirketi olarak çalışıyor. BİTES, 2018 yılının net satışlarının yüzde 49’unu ihracat olarak gerçekleştirdi.

Uluslararası alanda Lockheed Martin, Sikorsky, Airbus ve Hensholdt gibi dünya devlerinin onaylı tedarikçisi olan BİTES; faaliyetlerini ODTÜ Bilişim ve İnovasyon Merkezindeki Ar-Ge Merkezi'nde sürdürüyor.

BİTES, savunma, havacılık ve uzay endüstrilerinin gereksinimlerine yönelik eğitim/simülasyon teknolojileri, komuta kontrol yazılımları ve bilgi teknolojileri alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki görev kritik sistemler için yazılım yoğun sistemler geliştiriyor.

Şirket, 2014 ve 2017 yıllarında, ABD’nin önde gelen simülasyon ve eğitim endüstrisi yayınlarından Military Training Technology dergisi tarafından, dünyanın en önemli 100 Simülasyon Teknolojileri Firması arasında gösterildi.

Şirket, 2014’ten 2017’ye kadar her yıl Deloitte Fast 50 En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri arasına girdi. 2016 yılında Ankara Sanayi Odası tarafından Ar-Ge Merkezi ödülü ve 2017'de İnovaLİG 2017 Üstün Başarı Sertifikasını alan BİTES, Bilişim 500 ve TİM 500 Teknoloji İhracatçısı listesi içinde yer buldu. 2018 yılında Military Training Technology dergisi tarafından artırılmış gerçeklik tabanlı bakım sistemi ürünü ile dünya çapında yenilikçi ürün kategorisinde aday gösterildi.

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Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ASELSAN’ın yurt içinde 10, yurt dışında 7 şirkette çeşitli oranlarda ortaklığı bulunuyor. BİTES, ASELSAN’ın yurt içindeki 11’inci iştiraki oldu. ASELSAN, yurt dışı şirket ortaklıklarının yanında dört ülkede de şube ve ofisleri ile hizmet vermeye devam ediyor.