Teknoloji Büyük görevlere küçük asker
BİLİM

ASELSAN'dan büyük görevlere 'küçük asker'

Büyük görevlere 'küçük asker'

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İHA'yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergiledi. Küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izleri düşük, kolaylıkla taşınabilen Nano İHA, hareketli kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebilen Nano İHA'nın önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Nano İHA
Nano İHA

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.

  • ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da insansız sistemler ürün ailesinin yeni üyesi olan Nano İHA'yı ilk defa sergiledi.

Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, Nano İHA'nın küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izlerinin düşük olduğunu, kolaylıkla taşınabildiğini, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini anlattı.

  • Aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebildiğini dile getiren Kotil, "Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sürü halinde de görev yapabilecekler

Kotil, ASELSAN'ın bir diğer öz kaynaklı Ar-Ge çalışması Sürü İHA Geliştirme Projesi'nden elde edilen kabiliyetlerin Nano İHA'lara da aktarılmasının planlandığını belirterek, "Nano İHA ile ilgili nihai hedefimiz, sürü halinde görev icra eden Nano İHA'lar. Bu araçları önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklemeyi planlıyoruz" dedi.

  • Ürün üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışıldığını anlatan Kotil, "Nano İHA'nın tek er tarafından kullanılabildiği gibi zırhlı araçlarla kolaylıkla entegre edilebiliyor. Zırhlı araçlar içerisinden operatör tarafından verilecek bir komutla araç üzerindeki platformdan otomatik olarak kalkış yapabilir. Bu sayede zırhlı aracın gidiş güzergahı belli mesafeler öncesi gözetlenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Özel görevlerin küçük neferleri

Nano İHA'lar düşük ağırlık ve boyutlarıyla kolayca kamufle olup, oldukça zor tespit ediliyor, bazı zamanlarda ise bu mümkün olmuyor. Bu tür sistemler, özel kuvvetler ve istihbarat örgütleri tarafından yüksek değerlikli hedeflerin yakın gözetleme ve keşfi amacıyla tercih ediliyor.

Nano İHA'lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor. Yapısı gereği diğer hava araçları veya personel için hemen hemen bir risk oluşturmayan bu İHA'lar, hava sahası koordinasyonu gerektirmeden operasyon gerçekleştirebilmeye olanak sunuyor.

Çok kısa sürede göreve başlayabilen bu İHA'lar, oldukça kolay kullanılabiliyor. Nano İHA'lar, ekonomik olmaları dolayısıyla da önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu araçların, arama-kurtarma, kapalı veya kalabalık alanlarda keşif, büyük engeller için çevre analizi, nesne tanımlama, yakın gözetleme, olay yeri inceleme gibi görevleri yerine getirebiliyor.

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ASELSAN'dan büyük görevlere 'küçük asker'
FOTOĞRAF 7
Title
ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da insansız sistemler ürün ailesinin yeni üyesi olan Nano İHA'yı ilk defa sergiledi.
Title
Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, Nano İHA'nın küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izlerinin düşük olduğunu, kolaylıkla taşınabildiğini, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini anlattı.
Title
Aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebildiğini dile getiren Kotil, Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.
Title
Sürü halinde de görev yapabilecekler<br><br> Kotil, ASELSAN'ın bir diğer öz kaynaklı Ar-Ge çalışması Sürü İHA Geliştirme Projesi'nden elde edilen kabiliyetlerin Nano İHA'lara da aktarılmasının planlandığını belirterek, Nano İHA ile ilgili nihai hedefimiz, sürü halinde görev icra eden Nano İHA'lar. Bu araçları önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklemeyi planlıyoruz dedi.
Title
Ürün üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışıldığını anlatan Kotil, Nano İHA'nın tek er tarafından kullanılabildiği gibi zırhlı araçlarla kolaylıkla entegre edilebiliyor. Zırhlı araçlar içerisinden operatör tarafından verilecek bir komutla araç üzerindeki platformdan otomatik olarak kalkış yapabilir. Bu sayede zırhlı aracın gidiş güzergahı belli mesafeler öncesi gözetlenebilir değerlendirmesinde bulundu.
Title
Özel görevlerin küçük neferleri<br><br> Nano İHA'lar düşük ağırlık ve boyutlarıyla kolayca kamufle olup, oldukça zor tespit ediliyor, bazı zamanlarda ise bu mümkün olmuyor. Bu tür sistemler, özel kuvvetler ve istihbarat örgütleri tarafından yüksek değerlikli hedeflerin yakın gözetleme ve keşfi amacıyla tercih ediliyor.
Title
Nano İHA'lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor. Yapısı gereği diğer hava araçları veya personel için hemen hemen bir risk oluşturmayan bu İHA'lar, hava sahası koordinasyonu gerektirmeden operasyon gerçekleştirebilmeye olanak sunuyor.<br><br> Çok kısa sürede göreve başlayabilen bu İHA'lar, oldukça kolay kullanılabiliyor. Nano İHA'lar, ekonomik olmaları dolayısıyla da önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu araçların, arama-kurtarma, kapalı veya kalabalık alanlarda keşif, büyük engeller için çevre analizi, nesne tanımlama, yakın gözetleme, olay yeri inceleme gibi görevleri yerine getirebiliyor.
ASELSAN'dan büyük görevlere 'küçük asker'
ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.


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