Teknoloji Askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
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Askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek

Türk özel sektörü tarafından geliştirilen el yapımı patlayıcılara uzaktan duyarlı dedektörler üreten Assuva Savunma Sanayii, araç ve dronelara monte edilmiş yeni projesini duyurdu. Özellikle EYP tuzaklarını araçla giderken en az 40-50 metre önceden tespit edebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Assuva drone
Assuva drone

Yer altı görüntüleme sistemleri konusunda dünyanın sayılı kuruluşları arasına girmeyi başaran Assuva Savunma Sanayii, Türk Silahlı Kuvvetleri için El Yapımı Patlayıcılarda önemli bir projenin testlerini başarıyla geçti. Terör örgütlerinin güvenlik güçlerimize yönelik kalleş tuzaklarını en az 50 metre uzaktan algılayan EYP dedektörleri karadan askeri araçlara, havadan ise dronelara monte edilerek kullanılabilecek.

Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, “Yerin 50 metre altını gören cihazlarımıza yeni geliştirmeler yapıyoruz. Yer altı görüntüleme cihazlarımızın araçların önüne montajı üzerinde çalışıyoruz. Böylelikle yıllardır büyük kayıplar verdiğimiz terör saldırılarına dur demiş olacağız. Özellikle EYP tuzaklarını araçla giderken dahi en az 40-50 metre önceden tespit edebileceğiz. Bu sayede şehit haberlerine son vermek istiyoruz” dedi.

Başbuğ şunları söyledi: "Mehmetçiğimiz zorlu koşullarda terörle mücadele ederken, Suriye'de Fırat'ın Doğu kesimine büyük bir harekata hazırlanırken Assuva olarak üstümüze düşeni yaptık. Milli meselelerde şirketimizin kâr zarar hesabını değil, ülkemizin çıkarlarını düşünüyoruz."

Remzi Başbuğ

NATO envanterine girdi

Dünyada terör örgütleri tarafından kullanılan bütün EYP modellerini, plastik, hibrit patlayıcıları uzaktan görebilen sistemle NATO envanterine girdiklerini belirten Remzi Başbuğ, “En etkili patlayıcı sistemleri artık çok net olarak görebiliyoruz. Mehmetçik için ürettiğimiz cihazlarımıza dünya ordularından da büyük talep var." diye konuştu.

Test sürecinde prosedürleri aşmak için mücadele ettiklerini belirten Başbuğ, "Belçika, Polonya, İsrail, Almanya, Amerika, İngiltere ve Kenya Savunma Bakanlıkları ürünlerimize ilgi gösterdi, bu ülkelerdeki bürokrasi sürecini hızlı bir şekilde aştık. Mehmetçik zorlu koşullarda teröre karşı amansız bir mücadele verirken, biz de prosedürleri aşmaya çalışıyoruz" diyerek dert yandı.

Yüzde 100 milli proje yerli üretim

İki ayrı tipi geliştirilen yüzde 100 yerli yer altı görüntüleme cihazının drone ve elde kullanılan modelleri yer alıyor. Yerin 50 metre altına kadar mağaralar, tüneller, menfezler, sığınaklar ve orman örtüsü içine gizlenmiş her türlü cisim asker için artık sır olmaktan çıkıyor. Proton RB-128 adlı cihaz, araçların önüne yerleştirilerek, patlayıcıları en az 40-50 metre önceden fark edebilme yeteneğine sahip.

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