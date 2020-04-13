Teknoloji AÜ Teknoloji Transfer Ofisine TÜBİTAKtan destek
BİLİM

AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destek

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Akdeniz TTO) TÜBİTAK 1513 “Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” projesi kapsamında destek almaya hak kazanan beş Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri oldu.

Haber Merkezi İHA
Destek almaya hak kazanan beş Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri oldu. ​
Destek almaya hak kazanan beş Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri oldu. ​


Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik TÜBİTAK tarafından sağlanan en kapsamlı program olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile 6 yıl boyunca fon almaya hak kazanan AKDENİZ TTO, desteğe başvuran 21 üniversite Teknoloji Transfer Ofisi’nden arasında kazanan beş TTO’dan biri olma başarısını gösterdi.
Teknoloji Transfer Ofislerine yönelik Türkiye’nin en prestijli projesini Akdeniz Üniversitesi’ne kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen AKDENİZ TTO Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, “Aldığımız bu destekle girişimci ekosistemde daha güçlü ve cesur adımlar atacağız. Akademik bilgiyi ekonomiye kazandırmak için daha fazla üniversite-sanayi işbirlikleri yapacağız. Daha fazla ticarileştirme yapacağız. Bölgedeki teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan şirketlerin kapasitesini arttırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca kurumsal kapasiteyi arttıracak ulusal ve uluslararası kaynakları üniversitemize çekeceğiz" dedi.

AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destekn

BİGG Akdeniz


Akdeniz TTO’nun 2015 yılında TR61 Bölgesinde TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme mekanizmalarından yararlanmaya hak kazanan ilk TTO olduğunu ifade eden Kitapcı, ayrıca 2018 yılından itibaren TÜBİTAK adına yenilikçi iş fikirlerini değerlendiren, geliştiren ve iş planına dönüştüren BİGG Uygulayıcı Kuruluşu “BİGG Akdeniz” programı ile teknoloji girişimcilerine hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.
Bu desteklerin gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse Akdeniz Bölgesi için önemli kazanımlar olduğunu ifade eden Kitapcı, “Daha iyisini yapacak yetkinliğe, bu yetkinliğe sahip insan gücüne ve bize destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal olmak üzere güçlü bir yönetime sahibiz. Bu başarının kazanılmasına katkı sağlayan ve destekleyen başta üniversite yönetimi olmak üzere akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, bölge sanayicilerimiz ve ulusal, uluslararası camiadaki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı: Yerli solunum cihazının ilk prototipi
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı: Yerli solunum cihazının ilk prototipi
Abone Ol Google News
İstanbul sallandı!

İstanbul sallandı!

02.56'da yaşanan 3,8 büyüklüğündeki deprem korkuttu.
İnfaz yasası meclisten geçti

İnfaz yasası meclisten geçti

90 bin kişiye tahliye yolu açıldı.
Macron itiraf etti

Macron itiraf etti

Salgına yeteri kadar iyi hazırlanamadık...
Film gibi

Film gibi

Koronavirüs hastası hastanedeki odasından çarşafları bağlayarak kaçtı.
Hafter'e ağır darbe

Hafter'e ağır darbe

BAE panzerleri ve 10 adet tank ele geçirildi.
Zihinlerindekini yansıtıyorlar

Zihinlerindekini yansıtıyorlar

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki.

Önlemler bir anda kaldırılmamalı

Önlemler bir anda kaldırılmamalı

Korona 2009'daki salgından 10 kat daha ölümcül.

Hafta sonu<br>yasak sürecek

Hafta sonu
yasak sürecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası konuştu.
98 kayıp daha

98 kayıp daha

​Sağlık Bakanı Koca son 24 saati açıkladı.
20 bini aştı

20 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
CHP meclisle<br>oyun oynuyor

CHP meclisle
oyun oynuyor

​'Veya' yerine 'ya da' denilsin önergesi verdiler.
Soylu'dan Bahçeli'ye telefon

Soylu'dan Bahçeli'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'devam' kararına tam destek vermişti.
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
Yaşlılar yoğun <br>bakıma alınmayacak

Yaşlılar yoğun
bakıma alınmayacak

​İngiltere'de koronavirüsle mücadelede yeni karar.
CHP'nin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
En küçük ekranlı 5g telefon geliyor
Teknoloji

En küçük ekranlı 5g telefon geliyor

Sony Xperia 5 II yakın zamanda piyasaya sürülecek. Telefon hakkındaki sızıntılar ortalığa saçılırken en küçük ekranlı 5g telefon olacağı söyleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik. Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakinen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor." şeklinde konuştu.
Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor
Teknoloji

Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor

Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi Türkiye pazarına sundu. Bu ürünle birlikte bir de yeni kampanya başlatan şirket, Watch GT 2e'ye 1 TL'lik ek ödeme ile, 10 bin mAh'lık powerbank sahibi olmanızı sağlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.