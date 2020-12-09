Auto Expo Sanal Fuarı, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı olma özelliği taşıyor

Pandemiden dolayı video konferans yöntemiyle yapılan açılış törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) BaşkanıİsmailGülle ve OtomotivEndüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) BaşkanıBaranÇelik de katılım sağladı.

Fuarın sanal olarak yayınlanmasını yenilikçi olarak betimleyen Bakan Pekcan, şu açıklamayı yaptı:

Fuarımıza, 60’ın üzerinde ülkeden katılım sağlanacak olması, hem ülke olarak sanal fuarlardaki başarımızı, hem de otomotiv sektörümüzün küresel ölçekteki dinamizm ve etkinliğini gözler önüne sermektedir. Ana ve yan sanayi üretimimizin, Auto Expo fuarı ile dijital ortamda; yenilikçi bir biçimde sergilenecek olması, sektörümüz adına gurur verici bir gelişmedir. Fuarımızın tüm katılımcı firmalarımız açısından verimli geçmesini umuyorum.

Bu tür sanal faaliyetler ülkemiz açısından bir prestij kaynağı olmaktadır

Türk firmalarının 6 bin ikili iş görüşmesi yapmasının sağlandığını belirten Ticaret Bakanı Pekcan, "Bildiğiniz üzere, sanal heyetler ve sanal fuarlar, Covid pandemisi karşısında ihracatçımıza destek olmak üzere hızla devreye aldığımız bir uygulamadır. Sanal heyet ve fuarlar, bugüne kadar farklı sektörlerimizden büyük bir ilgi ile karşılandı. Bundan önce, 7 farklı sanal fuarımızda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Yine bugüne kadar, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiş ve firmalarımızın yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapması sağlanmıştır.

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Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, adeta yeni normalimizin bir parçası olmuş; ihracatçılarımızın pazara giriş olanaklarının ve yurt dışı tanıtım imkanlarının pandemi sürecinde de devam etmesi için önemli bir kolaylık sağlamıştır. Bu tür sanal faaliyetler aynı zamanda, sektörlerimizin dijitalleşmeye olan yatkınlığını gözler önüne sermekte ve ülkemiz açısından bir prestij kaynağı olmaktadır" ifadelerini kullandı. "Bu olumsuzluğa rağmen, ülkemiz ihracatı Ekim ve Kasım aylarında yüzde 2,3 artış göstermiştir."

Pandemisürecinde olunmasına rağmen Türkiye’nin ihracatının Ekim ve Kasım aylarında artış gösterdiğinin altını çizen Pekcan, "Başta AB olmak üzere, önemli pazarlarımızda ciddi daralma ve talep düşüşü hepimizin malumlarıdır. ABsonbahar tahminlerinde, 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. Bu olumsuzluğa rağmen, ülkemiz ihracatı Ekim ve Kasım aylarında yüzde 2,3 artış göstermiştir.

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Keza, ihracatımız yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8 oranında artış göstermişti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir.

Otomotiv sektörümüze baktığımızda, dış pazarlardaki olumsuz tabloya rağmen, DTÖ sektör sınıflamasına göre, Eylül ayında ilk kez aylık ihracat artışı yakalamış ( yüzde 0,5); Ekim ayında da bu artışımızı artırmıştık ( yüzde 3,6). Kasım ayında da 2.3 milyar dolarlık ihracat ile geçtiğimiz sene Kasım ayının ihracatı ile hemen hemen aynı düzeyde bir ihracat kaydettiğimizi görüyoruz. (yüzde 0,1 artış) Umuyorum, dış pazarlarımızda sağlanacak rahatlamalar ve sizlerin yoğun gayretleri sayesinde; arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz ihracat seviyelerine en kısa sürede ulaşacağız” değerlendirmesini yaptı.

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Yerli otomobil üretim sürecine ilave olarak tüm firmalarımızdan yeni nesil teknolojiler ile ilgili güzel haberler almaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır.

Auto Expo Sanal Fuarı’nın ilk 3 boyutlu fuar olduğunu ve yerliotomobilüretiminde başarılar sağlanacağına güvendiğini aktaran Pekcan "Bu duygu ve düşüncelerle, otomotiv sektöründe desteklediğimiz ilk sanal fuar olan, aynı zamanda Türkiye’de otomotiv sektöründe gerçekleştirilecek ilk 3 boyutlu sanal fuar olma özelliğini taşıyan AutoExpo Türkiye fuarımıza katılım sağlayan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor ve verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen TİM’e, İhracatçı Birliğimize ve tüm yetkililere ayrıca şükranlarımı sunarım. Türkiye yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edecektir ve bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Yerliotomobil üretim sürecine ilave olarak tüm firmalarımızdan yeni nesil teknolojiler ile ilgili güzel haberler almaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır. Otomotiv sektörümüzün başarısı ile ilgili farklı etkinliklerde görüşmek ümidiyle; herkese güzel bir fuar; ve sağlıklı güzel günler diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.