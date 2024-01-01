Avrupa Birliği elektronik cihazlarda 'ortak şarj' kullanılacağını duyurdu

Komisyon,“'Ortak şarj' gereklilikleri, 2024 itibarıyla tüm cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, video oyun konsolları, e-okuyucular, kulaklıklar, klavyeler, fareler ve taşınabilir navigasyon sistemleri için geçerli olacaktır. 2026 yılı itibarıyla dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak. USB-C ortak bağlantı noktası olacaktır. Bu, tüketicilerin cihaz markası ne olursa olsun cihazlarını herhangi bir USB-C şarj cihazıyla şarj etmelerine olanak tanıyacak. Bu tür geçiş dönemleri, uygulamaya geçmeden önce sektöre uyum sağlaması için yeterli süre tanıyacaktır” ifadelerini kullandı.