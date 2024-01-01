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Teknoloji

Avrupa Birliği elektronik cihazlarda 'ortak şarj' kullanılacağını duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, cumartesi yaptığı açıklamada, 2024 itibarıyla şarj cihazlarının her elektronik alet için tek tip şekilde üretilmeye başlayarak ‘ortak şarj' sistemine geçeceklerini duyurdu. Komisyon, ‘ortak şarj' sistemi ile ilgili, daha çevreci bir ortam sağlayacağını ve tüketicileri yeni bir elektronik cihaz alırken ekstra yeni bir şarj aleti almama noktasında rahatlatacağını ifade etti. Açıklamada, bu uygulamanın yıllık elektronik atık miktarını 980 ton azaltacağı belirtildi.

10:08 - 1/01/2024 Pazartesi
DHA
Uygulama ile yıllık elektronik atık miktarı 980 ton azaltacak.
Uygulama ile yıllık elektronik atık miktarı 980 ton azaltacak.

AB Komisyonu, 27 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'na sunulan şarj aletlerinin elektronik cihazların hepsinde tek tip şekilde üretilmesine ilişkin yasa tasarısının, 2024 itibarıyla üye devletler tarafından uygulanacağını açıkladı.

Komisyon,“'Ortak şarj' gereklilikleri, 2024 itibarıyla tüm cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, video oyun konsolları, e-okuyucular, kulaklıklar, klavyeler, fareler ve taşınabilir navigasyon sistemleri için geçerli olacaktır. 2026 yılı itibarıyla dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak. USB-C ortak bağlantı noktası olacaktır. Bu, tüketicilerin cihaz markası ne olursa olsun cihazlarını herhangi bir USB-C şarj cihazıyla şarj etmelerine olanak tanıyacak. Bu tür geçiş dönemleri, uygulamaya geçmeden önce sektöre uyum sağlaması için yeterli süre tanıyacaktır” ifadelerini kullandı.

"Yıllık elektronik atık miktarı 980 ton azalacak"

Komisyon, ‘ortak şarj' sistemi ile ilgili, daha çevreci bir ortam sağlayacağını ve tüketicileri yeni bir elektronik cihaz alırken ekstra yeni bir şarj aleti almama noktasında rahatlatacağını ifade etti. Açıklamada, bu uygulamanın yıllık elektronik atık miktarını 980 ton azaltacağı belirtildi.

#Avrupa Birliği
#Ortak şarj
#USB-C
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