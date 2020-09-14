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Teknoloji Avrupa ülkeleri Whatsapptan vergi almayı planlıyor
MOBİL

Avrupa ülkeleri Whatsapp'tan vergi almayı planlıyor

Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp adlı mesajlaşma uygulamasının faaliyetleri ile ilgili tartışmalar yapılmaya başlandı. Avrupa ülkelerinden İspanya'nın uygulamayı vergilendirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. İspanya'nın ardından birçok ülkenin de bu çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Teknoloji şirketleri vergi düzeninin en yeni yapıları olurken birçok ülkede de bu şirketlerin gelirlerinin nasıl denetleceği konusu gündemde.

  • İspanya'da geçtiğimiz gün hazırlanan yeni bir kanun tasarısı ile birlikte Whatsapp gibi online platformların da telefon operatörleri ile aynı sisteme tabi olması için çalışmalar başlatıldı.

Telekomünikasyon ve Dijital Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Roberto Sanchez, "İletişim hizmetlerini kullanma şeklimiz değişti ve bunun sonucunda rekabet koşulları değişti" açıklamasında bulundu.

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Geliri bir milyon euro'yu aşanlar vergi ödeyecek

  • İspanya hükümetinin hazırladığı tasarıya göre her yıl bir milyon euro ciro yapan kurumlar buradaki gelirden vergi ödeyecek. Sistem her bin euro gelirden bir euro vergi alınmasını planlıyor.

Tasarının arkasındaki isim Roberto Sanchez halka yasa ile ilgili fikirlerini belirtmesi için çağrı yaparken İspanya aynı zamanda bu tarz büyük teknoloji şirketlerinin daha sıkı denetlenmesi konusunda çalışmalar yapan ülkelerin başında geliyor.

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