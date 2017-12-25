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Avrupa Uzay Ajansı’ndan 2017’de öne çıkan gelişmeler

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2017’de bilim alanında öne çıkan gelişmeleri paylaşan bir video yayınladı.

Haber MerkeziIHA
Bu yılın öne çıkan önemli olaylarının arasında Sovyetler Birliği’nin Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlatmasının 60. yıldönümü.
Bu yılın öne çıkan önemli olaylarının arasında Sovyetler Birliği’nin Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlatmasının 60. yıldönümü.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Fransız astronotu Thomas Pesquet, 2017 yılına Ocak ayında başarılı bir uzay yürüyüşü ile başladı. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’de uzun süredir görev yapan iki ekstra araç aktivitesinin ilkiydi. Uzayda kaldığı 196 gün boyunca bilimsel deney gerçekleştiren 10. Fransız astronot olan Thomas Pesquet Haziran’da Dünya’ya sağ salim geri döndü. Bir sonraki ay ESA’nın İtalyan Astronotu Paolo Nespoli 3. görevi için ISS’e geri döndü. Nespoli, Pesquet gibi biyoloji, insan fizyolojisi ve teknoloji gibi birçok alanda bilimsel deneyler yaptı. Nespoli 14 Aralık’ta Dünya’ya geri döndü.

ESA astronotlarını uzaya göndermek için Rus Soyuz kapsüllerine bağımlı fakat bu sahada yeni olanaklar hazırlanıyor. Örneğin, Orion NASA’nın gelecekteki uzaya insan taşıyacak olan uzay aracı olacak. ESA bu kapsül için önemli unsurlar geliştiriyor. Yakında ESA astronotları bir Çin kapsülünde uçabilirler. Astronotlar Samantha Cristoforetti ve Mathias Maurer Ağustos ayında Çinli astronotlarla beraber hayatta kalma eğitimi aldılar.

İleri teknoloji geliştirmeye yönelik çok çeşitli görevleri yerine getirmek amacıyla yeni telekomünikasyon platformu SmallGeo uydusu Ocak 2017’de fırlatıldı. Bu ilk uçuş, ESA, endüstri ortağı OHB ve Hispasat arasındaki Kamu-Özel Ortaklığına dayanıyordu.

Avrupa Birliği’nin uydu navigasyon sistemi Galileo’nun hizmetleri 1 yıldır faal durumdadır. Galileo sayesinde bağımsız ölçümler, Avrupa sivil uydu navigasyon sisteminin artık dünyanın en iyisi olduğunu göstermektedir. Ariane 5, Aralık ayında uydu topluluğunu daha da genişletmek amacıyla uzaya 4 tane daha Galileo uydusu fırlattı. Şu an 22 uydudan oluşmakta ve 2018’de tamamlanması beklenmektedir.
Dünya Gözlemi ve Avrupa Kopernik programı için 2017’de uzaya 2 tane daha Sentinel uydusu fırlatıldı. Sentinel-2B Fransız Ginesi’ndeki Kourou bölgesinden Mart ayında uzaya gönderildi. İkiz kardeşi Sentinel-2b ile eşleştirilen uydular uzaydan toprak örtüsü, bitki ve su kirliliğini izliyor.

Sentinel-5P, Ekim ayında bir Rus uzay aracıyla uzaya fırlatıldı. Sentinel-5P nefes aldığımız havayı etkileyen ve gezegenimizi koruyan ozon tabakasının parçaları olan metan, karbonmonoksit, ozon gibi gazlar hakkında bilgi toplayarak atmosferdeki hava kirliliğini izliyor.
Bugüne kadar Avrupa Uzay Ajansı tarafından en iddialı dünya gözlem programı olarak bilinen proje olan Copernicus’un verileri serbestçe bilim adamları tarafından kullanılabilir.

ESA’nın bilimsel misyonlarında 2017 çok önemli bir yıl oldu. ESA’nın yerçekimi dalgalarını gözlemlemek amacıyla geliştirdiği Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden fırlatılan Lisa Pathfinder isimli uzay aracı görevini tamamladı. LISA’dan elde edilen bilgiler ışığında bilim insanları yerçekimi dalgalarını keşfetmek için daha kapsamlı uzay araçları üretmeyi hedefliyor.

Bilim insanlarına göre Satürn gezegeni hakkında neredeyse bildiğimiz her şeyin müsebbibi olan ve güneş sisteminde yaşam olabileceğine ilişkin düşüncelerimizi değiştiren Cassini uzay aracı, uzayda 20 yıl, Satürn çevresinde ise 13 yıl geçirdikten sonra gezegenin atmosferine tıpkı bir meteor gibi dalarak görevini tamamladı. ESA-NASA misyonu olarak 1997’de uzaya fırlatılmıştı.

Bu yılın öne çıkan önemli olaylarının arasında Sovyetler Birliği’nin Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlatmasının 60. yıldönümü kutlandı. Sputnik’in uzaya fırlatılması uzay çağının başlangıcını işaret ediyordu.

2017’de uzay çalışmalarında bunlar yaşandı
OYNAT04:44
2017’de uzay çalışmalarında bunlar yaşandı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2017'de uzay çalışmalarında öne çıkan gelişmeleri paylaşan bir video yayınladı.
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