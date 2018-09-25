Teknoloji Avrupanın en iyi uzay havacılık merkezi TEKNOFESTe damga vurdu
BİLİM

Avrupa’nın en iyi uzay havacılık merkezi TEKNOFEST’e damga vurdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle yapımı devam eden Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e damga vurdu. Festivalde GUHEM maketi uzay ve havacılık tutkunlarından büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi IHA
İstanbul Yeni Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı festivali 550 bin kişi ziyaret etti.
İstanbul Yeni Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı festivali 550 bin kişi ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan TEKNOFEST sona erdi. İstanbul Yeni Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı festivali 550 bin kişi ziyaret etti. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.


Festivale BTSO ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin oluşturduğu GUHEM standı damga vurdu. Festivalde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin stant ve kendi ürettiği deney düzenekleri vatandaşların ilgisini çekti. Stantta yer alar Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi de ziyaretçilerin takdirini topladı.

İstanbul’da ikamet eden Barış Yılmaz, görücüye çıkan GUHEM projesinin özellikle gençlerin uzay ve havacılık alanında farkındalığını artıracağını söyledi. GUHEM Projesi’nin tamamlandığında Bursa’ya gelerek bizzat merkezi ziyaret etmek istediğini ifade eden Yılmaz, “GUHEM’in üretim ve ihracat merkezi Bursa’ya yakışan bir merkez olacağına inanıyorum.” dedi.


GUHEM tamamlandığında dünyada ilk 5, Avrupa’nın ise en iyi uzay temalı merkezi olması hedefleniyor. 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden GUHEM, yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisini artıracak. Yaklaşık 150’nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgâr tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak. "Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere dair bilgiler sunulacak.

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