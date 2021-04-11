Ay'a gidecek uzay aracı ilk kez ateşlendi: Milli roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı.

Milli ve özgün hibrit roket motorları geliştiren Delta V'nin İstanbul Şile'deki Roket Motoru Ateşleme Tesisi'nde düzenlenen toplantıda 2023'te Ay'a sert iniş yapması planlanan uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alınırken, hibrit roket motorlarının ateşleme sistemleri, yüksek basınçlı kompozit tanklar, vana ve regülatör sistemleri detaylı olarak masaya yatırıldı.

TARİHİ TEST

Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin yönetildiği komuta merkezine geçti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ateşleme için geri sayım başlatıldı.

İlk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi’nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı.

İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programı’nın 2023 yılında 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

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SORS ateşlemesi, hem de Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun ilk ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyerek, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı" dedi.

MAYIS'TA SİNOP'TA ATEŞLENECEK

Sıvı oksijen oksitlemeli hibrit motor teknolojisinin çok önem verdikleri yeni bir teknoloji olduğunu, ateşlemeleri başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, "Sonda roket motorunun bir örneği, inşallah mayıs ayında Sinop'tan ateşlenecek. Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. 2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay ile buluşturacağız. Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" diye konuştu.

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ADIM ADIM AY'A GİDİYORUZ

Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ise, her iki motorun da beklenen performansı tam manasıyla sağladığını vurgulayarak, "İstediğimiz ateşleme sürelerini elde ettik. Ay'a gidecek uzay aracının roket motorunu test ettik. Adım adım aya gidiyoruz" dedi.

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