Bakan Kacır: Artık uzay liginde Türkiye A takımında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Uçuşu öncesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu.





Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarında Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği misyonla önemli bir başlangıç yaptığını hatırlatan Bakan Kacır, "O misyonda Uluslararası Uzay İstasyonunda 13 bilimsel deney gerçekleştirilmişti. Bu defa Yörünge Altı Araştırma Uçuşunda 7 farklı bilimsel deney Tuna Cihangir Atasever tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda uzay koşullarının insan fizyolojisi ve biyolojisi üzerindeki etkileri, insan genetiği üzerindeki etkileri, insan metabolizması üzerindeki etkileri araştırıldı. Bunların bazıları Alper Gezeravcı'nın başlattığı projelerin devamı niteliğinde aslında. Bazı projelerde ilk kez bu misyonda icra edildi. Harvard Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitemiz birlikte bir proje gerçekleştirdiler. Uzay koşullarının beyindeki kan yayılımına etkisini ve aynı zamanda omurilik sıvısının dinamiğine olan etkisini araştırdılar" dedi.





"Gençler uzaya, teknolojiye, bilime çok güçlü şekilde ilgi duyuyor"

Bu önemli çalışmaların gençler ve çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Bu misyonların en önemli çıktılarından biri gençler ve çocuklar üzerinde oluşturduğu etki. Biz bu etkinin ne kadar yüksek olduğunu, Alper Gezeravcı ile birlikte yaptığımız yurt seyahatlerinde gördük. Gittiğimiz her şehirde o şehrin en büyük etkinliklerini üniversitelerde icra ettik. Gördük ki Türk gençleri, Türk çocukları uzaya, teknolojiye, bilime çok güçlü şekilde ilgi duyuyorlar ve Alper Gezeravcı ile Tuna Cihangir Atasever'le başlayan yolculukta onlar bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar" diye konuştu.





"En doğru lokasyonda uzay limanı kurmayı hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim programının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye bu anlamda kendi roketlerini geliştiren bir ülke. İstiyoruz ki kendi uydularımızı, kendi roketlerimizle uzaya fırlatabilelim. Bununla beraber Uluslararası uzay limanı inşası da bu hedefin bir parçası çünkü uzaya bağımsız erişim için böyle bir altyapıyı edinebilmeniz çok önemli. Bunu da bir uluslararası iş birliği ile gerçekleştirmek istiyoruz. Dünyada en doğru lokasyonda uzay limanı kurmayı hedefliyoruz. Bütün bunlar önümüzdeki yıllarda sonuç görecek projeler" şeklinde konuştu.





"Artık uzay liginde Türkiye A takımında"