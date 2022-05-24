Bakan Varank: Türk uzay yolcusu için 150 kişi başvurusunu tamamladı

Bakan Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Sanayinin Liderleri Programı'nın tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Varank, TOBB Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan Sanayinin Liderleri çalışmasında, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasitelerinin incelendiğini kaydetti. Varank, "2020 ve 2021 yılı verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Devamında da illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. Hepimizi heyecanlandıran bu tablo, sanayimizin 2021 yılında üretim ve ihracatta kırdığı rekorların da bir teyidi aslında" dedi.

'UZAY EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'



Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesini resmi olarak başlattığını belirterek, "Bu proje, geçen yıl Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda devreye aldığımız ve 10 kritik hedeften oluşan Milli Uzay Programımızın önemli bir aşamasını oluşturuyor. Projeyle, seçilecek bir Türk vatandaşını, 2023 yılında, bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Yaklaşık 15 yıl önce dünya yörüngesine yerleştirilen bu istasyon insanlık tarihinin en pahalı yapısı olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar istasyonu 20 farklı ülkeden çoğu bilim insanı 258 kişi ziyaret etti. Ve burada biyoteknolojiden malzeme bilimine, insan araştırmalarından uzay bilimlerine kadar çeşitli alanlarda 3 binden fazla deney yapıldı. Göndereceğimiz bu kişi de kendisinin ya da Türkiye’deki diğer bilim insanlarının bilimsel test ve deneylerini istasyondaki yerçekimsiz uzay ortamında gerçekleştirecek. Bu prestijli misyon sayesinde Türkiye, uzaya vatandaşını gönderen nadir ülkeler arasında yer alacak. Biz aslında Milli Uzay Programıyla ülkemizde yetkin bir uzay ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü ancak bu şekilde kazanımlarımızı sürekli artırılabilir ve diğer alanlara aktarabiliriz. Bugüne kadar gökyüzü gözlem altyapıları, haberleşme ve yer gözlem uyduları ile uzay alanında çok önemli kabiliyetler edindik. İşte uzay yolcusu ve bilim misyonu projesiyle de ciddi bir çarpan etkisi oluşturacak ve sahip olduğumuz bu yerli ve milli kabiliyetleri insanlı uzay görevlerine aktaracağız" diye konuştu.

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'2,7 MİLYON KİŞİ SAYFAYI ZİYARET ETTİ'



Bakan Varank, uzaya gönderilecek kişinin nasıl belirleneceğine ilişkin, "Başvuru, değerlendirme ve eğitim süreçleri tamamen bilimsel esaslara dayalı olarak yürüyecek. Başvuruları kabul etmek ve adayları süreç hakkında bilgilendirmek üzere bir internet sayfası oluşturduk; 'uzaya.gov.tr' 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar bu adresten başvuruları kabul edeceğiz. Dün Cumhurbaşkanımız projeyi duyurduktan şu ana kadar sayfayı 2,7 milyon kişi ziyaret etti. 27 bin kişi de kayıt sayfasına giriş yaptı. Şu anda bütün şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı da 150. Ama tabii bu zorlu bir görev olacak. O nedenle sadece belli şartları sağlayan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecek. Mesela, başvurmak için 45 yaşından küçük olmak gerekiyor. Mühendislik, tıp, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler eğitimi alanlarında lisans derecesine sahip olanlar başvurabilecek. Çok iyi derecede İngilizce bilmek bir diğer önemli kriter" dedi.

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'HEP BOYDAN KAYBEDEN BEN, ŞİMDİ YAŞTAN ELENİYORUM'



Bakan Varank, adayların fiziksel özelliklerinin de dikkate alınacağını belirterek, "Adayların 149,5 ila 190,5 santimetre arasında boy uzunluğuna ve 43 ila 110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekiyor. Bunun yanında görme, protez kullanma, tansiyon, psikolojik durum ve sinir sistemi rahatsızlıkları gibi genel sağlık durumuyla ilgili de birçok kriter mevcut. Uzay işlerine ilgi duyan bir kardeşiniz olarak şunu belirtmek istiyorum; ben eğer şartları sağlasaydım çok ciddi olarak başvurmayı düşünürdüm. İnanması zor olabilir; ama bugüne kadar hep boydan kaybeden ben, yalnızca yaş kriterinden dolayı eleniyorum. Ben eminim ki gençlerimiz başta olmak üzere birçok vatandaşımız da benim gibi uzaya özel bir ilgi duyuyor. O nedenle şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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'BU DAHA BAŞLANGIÇ'



Bakan Varank, seçilecek kişilere eğitim verileceğini kaydederek, "Tüm bu aşamalardan sonra 2 Türk vatandaşı seçilerek uzay yolculuğu için gerekli eğitimleri Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde alacaklar. Eğitimlerinin sonunda bu 2 adaydan biri, üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında bilim elçisi olarak uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Ben şimdiden gelecekteki milli kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Bu büyük adımın ülkemize, milletimize, özellikle de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii uzay serüvenimiz burada bitmeyecek. Bu daha başlangıç. Milli uzay programımızdaki diğer hedefler noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Aya ulaşmaktan uzay ekosistemi oluşturmaya, kalıcı uluslararası birliktelikler kurmaktan insan kaynağı geliştirmeye geniş bir yelpazedeki başlıklarda adım adım ilerliyoruz. Bunlarla ilgili gelişmeleri de önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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'TOBB VERİ TABANINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM'



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da programın sanayi kapasite raporları verileri baz alınarak hazırlandığına işaret ederek, "Sanayi kapasite raporlarımızla, sanayicilerimizin makine parklarını, istihdam bilgilerini, üretim ve tüketimlerini kayıt altına alıyoruz. Bu bilgilere göre, sanayi tesislerinin üretim kapasitelerini, her il bazında hesaplıyoruz. Ben bu vesileyle, tedarikçi arayan ya da herhangi bir ürüne ihtiyaç duyan tüm işletmeleri, TOBB Sanayi Veri tabanını kullanmaya davet ediyorum. İşte bu veri tabanından derlediğimiz verilerle, ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. Gayet detaylı bir çalışma yaptık. 4 bin sanayi ürününü tek tek analiz ettik. Hangi ilde, hangi sektörler öne çıkıyor, bunun tespitini yaptık. Hangi sektörler, hangi illerde kümeleniyor, bunu bulduk. Bu veriler önemli, zira komşunun yaptığının aynısını yapma devri bitmeli. Ne yazık ki bu hatalı bakış, pek çok potansiyel yatırımcıda hala mevcut. Oysa komşunun yaptığını aynen taklit edince, kapasite fazlası ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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