Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor

Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı. Açılışta Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda davetli de yer aldı.

Saklıkent Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılış programında konuşan Bakan Mustafa Varank, pandemi ve orman yangınları nedeniyle gözlem etkinliğinin 2 yıldır düzenlenemediğini belirterek, "Gördüğüm coşku ve heyecandan anlıyorum ki, aslında hepimiz Saklıkent’te göğe bakmayı özlemişiz. Burası ülkemizdeki ilk gözlem etkinliğine ev sahipliği yapan çok özel bir yer. Gökyüzü meraklılarıyla burada tutuşturduğunuz bilim ve teknoloji meşalesi şimdi Anadolu’nun birçok şehrine yayıldı” dedi.

REKLAM

DHA

VAN’DA KALAŞNİKOF YERİNE TELESKOP

Diyarbakır’daki gökyüzü gözlem şenliğinin ardından Van’da terör örgütünün dağa eleman devşirmek için kullandığı mekanda gökyüzü gözlem etkinliği düzenlediklerini belirten Bakan Varank, "Birileri gençliğin eline kalaşnikoflar verip, onları dağa ölüme gönderirken, biz çocuklarımızın ellerine teleskoplar vererek onları uzaya ve bilime yönlendiriyoruz. Biliyorum ki bu sözlerim birilerini oldukça rahatsız ediyor. Ama ben bu gerçeği her yerde söylemeye, haykırmaya devam edeceğim. Çünkü biz terörün kökünü kazıdığımız gibi, her yerden terörün bütün izlerini de silip atacağız. O bölgeler artık kan ve gözyaşıyla değil, bilim ve teknolojiyle anılacak” dedi.

ERZURUM’DA AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TELESKOBU

Van’dan sonra Erzurum’da düzenlenen etkinliği anlatan Bakan Varank, yakın bir gelecekte Erzurum’un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını söyledi. Varank, "Çünkü biz yaptığımız dev bir yatırımla Avrupa’nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum’da inşa ettiğimiz Doğu Anadolu Gözlemevi’ne kuruyoruz. Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle Hubble teleskobuyla yarışabilecek bir teleskop olacak. Böylece dünya çapında ses getirecek işlere inşallah Erzurum’da imza atılacak” diye konuştu.

REKLAM

DHA

3 ETKİNLİĞE 30 BİNİN ÜSTÜNDE KATILIM OLDU

Harcanan emeklerin karşılık bulduğu ve tüm Türkiye’den şu ana kadarki 3 gökyüzü etkinliğine katılımın 30 bini aştığını anlatan Bakan Varank, Saklıkent’i ise şöyle anlattı:

"Buranın ne farkı var, burada ikisi robotik olmak üzere tam otomatik 4 optik teleskobumuz Gözlemevi’nde bulunuyor. 500’e yakın ulusal ve uluslararası gözlem projesiyle çok sayıda keşfe de burada imza atıldı. Bu teleskopları ziyaret edebileceksiniz, ay, Satürn, Jüpiter, Güneşi incelediğimiz teleskobu sizler de inceleyebileceksiniz. Sadece gece değil, gün boyunca devam eden etkinliklerimiz var. Uzay ve astronomi dolu 4 gün sizleri bekliyor.”

TEKNOLOJİK VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Bir ülkenin bağımsızlığının teknolojik ve ekonomik bağımsızlığıyla eş değerde olduğunu belirten Varank, "İşte biz de tam bu noktada tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon Türkiye’yi teknoloji üretiminde global bir üs yapmanın adımıdır. Savunma sanayiinden otomotiv sektörüne, uzay bilimlerinden yazılım teknolojilerine kadar ortaya koyduğumuz politikaların bir bütünüdür” dedi.

REKLAM

İLK TOGG’LAR 29 EKİM’DE ÜRETİM BANDINDAN İNİYOR

Bu vizyon çerçevesinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini de söyleyen Bakan Varank, "Savunma sanayiinde ülkemizin ortaya koyduğu başarı herkesin malumu. Bayraktar’dan TCG Anadolu gemisi ve milli muharip uçağa kadar birçok kritik teknolojiyi artık yerli ve milli imkanlarımızla kendimiz geliştirebiliyoruz. Ürettiğimiz İHA’lar şimdiden savaşların kaderini değiştirmeye başladı. Otomotiv sektöründe TOGG’la tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Doğuştan elektrikli bu teknolojik aracımızla değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe yeni bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 29 Ekim’de TOGG fabrikasının açılışını yaparak ilk seri üretim araçları üretim bandından indireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde 100 yıllık bir hayali gerçekleştirerek insanımızın aslında inandığında neleri başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olacağız.”

REKLAM

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK VATANDAŞININ SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hükümet olarak titizlikle üzerinde durdukları milli uzay programına hız kesmeden devam ettiklerini de anlatan Bakan Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ilk Türk’le ilgili seçim süreci hakkında da şu açıklamada bulundu:

"Milli gözlem uydumuzu inşallah 2023 yılı başında yörüngesine fırlatacağız. Seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceğiz. Buradaki seçim süreci büyük titizlikle devam ediyor ve bu topluluk içerisinde oraya canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu süre bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız.”

18-21 Ağustos tarihleri arasındaki Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde Türkiye’nin 52 ilinden gökyüzü meraklıları, 30 teleskop ve 78 astronomun rehberliğinde saat 04.00’e kadar tüm gezegenler ve gök cisimlerini inceleyecek, gündüzleri de eğitim seminerleri düzenlenecek.

FOTOĞRAF 7 MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR? <br>Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı projedir.<br> MİLLİ UZAY PROGRAMI AMAÇLARI NELER? <br> Ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi, Ülkemizin dışa bağımlığının azaltılması, Uzay teknolojilerinin ülkemizin kalkınmasında bir araç olarak kullanımı için planlanması, Uzay alanında mevcut teknolojilerin ve başarıların milli teknolojiler ile daha ileriye taşınması, İnsanlığın bilimsel bilgi ve tecrübesine katkı sağlanması, Başta gençler olmak üzere ülkemiz insanının uzay farkındalığının artırılması.<br> MİLLİ UZAY PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022<br>Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak şanslı kişilerin belirlenmesi için geliştirlen Milli Uzay Programı başvuruları başladı. Programa son başvuru tarihi 23 Haziran 2022. Mili uzay programına katılmak isteyenler uzaya.gov.tr adresinden başvuruları tamamlayabilecekler.<br> UZAYA GİTME BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?<br><br><br>- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.<br><br>- 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak.<br><br>- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.<br><br>- Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen BilimleriTemel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak.<br><br>- Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.<br><br>- Boy uzunluğu: 149,5-190,5 santimetre, Kilo: 43-110 kilogram. MİLLİ UZAY PROGRAMI NİÇİN ÖNEMLİ?<br><br><br>• Ülkelerin uzay programları, ülkelerin coğrafi konumunun değerine, teknolojik yetkinliklerine, ülkenin ekonomik kapasitesine, uluslararası işbirlikleri kabiliyetlerine, ekonomik çarpanlara ve uluslararası itibarına önemli katkılar yapmaktadır.<br>• Uzay çalışmaları inovasyonu körüklemekte, farklı sektörlerde kullanılabilecek yeni teknolojilerin ve icatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu açıdan uzay programları sadece uzay alanı kısıtlı olmayıp, bütün sektörlerde verimlilik ve istihdam artışı sağlamaktadır.<br><br><br> • Günümüzde uzay çalışmalarının getirdiği saygınlık halen önemli olmakla birlikte elde edilen ekonomik faydalarda göz önüne alınarak uzay programları oluşturulmaktadır. Uzay çalışmaları sadece itibar olmaktan çıkmış, insanların yaşamlarına dokunan ve değer üreten faaliyetlere dönüşmüştür.<br>• İnsanların yaşamları artık uzay çalışmaları ile daha kolaylaşmaktadır.<br>• Kabiliyetleri yüksek küçük uyduların yapılması ile birlikte uzaktan algılama başta tarım olmak üzere pek çok alanda üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeye başlamıştır.<br> Özelikle uzaktan algılama uydularının sağladığı olanaklar ile doğal kaynaklar, ulaşım ağları, şehirler ve tarım alanları gerçek zamanlı olarak takip edilebilmekte ve ulusal savunma içinde önemli bilgiler toplanabilmektedir.<br>• Haberleşme uyduları iletişim ve televizyon yayını alanında etkin hizmet vermektedir. Ayrıca yakın gelecekte hızlı internet dünyanın her noktasından uydular aracılığıyla sağlanacaktır.<br>• Dünyanın her noktasına konum ve zaman bilgileri uydular aracılığıyla hızlı ve yüksek doğrulukta sağlanmaktadır. Milli Uzay Programı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Milli Uzay Programı'nın detayları netleşiyor. "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi süreciini resmen başlatıyoruz" diyen Erdoğan tüm detayları açıkladı. Peki Milli Uzay Programı nedir? Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye uzay ajansı başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar.... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Uzay Ajansı'ndan uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusunda aranacak kriterler açıklandı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzayda olacak Türk yolcunun 45 yaşından küçük olması, çok iyi derecede ingilizce bilmesi, mühendislik, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birinden lisans derecesinde mezun olması gerektiği belirtildi. . Başvuru yapacak adayların 149.5 cm ile 190.5 cm uzunluğunda olması, 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunması, tansiyon değerlerinin 15595'in altında bulunması gerekitiği aktarıldı. Ayrıca başvuru yapacak adayların her iki gözde doğal olarak veya gözlükkontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmaması, protez kullanmıyor ve vücudunda platinvida bulunmaması, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olması, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olması, Alkol, uyuşturucuuyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olması, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulmanefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlıkizolasyon, kapalıdar alan korkusu olmaması, Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olması gerektiği belirtildi. 23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranılan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak. Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak. Türk Bilim İnsanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecek. Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkânı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı daha sonra Milli Uzay Programı'nı oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenlendi. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ortaya konulduğu Milli Uzay Programıyla; ay görevi, yerli uydu, bölgesel konumlama, uzay limanı, uzay havası, uzay nesneleri, uzay sanayisi, uzay teknolojileri geliştirme bölgesi, uzay farkındalığı, Türk uzay yolcusu hedefleri belirlendi. Uzaya gidecek ilk Türk aranıyor: İşte belirlenen 15 kriter Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek Türk uzay yolcusu ile ilgili aranılan kriterler açıklandı. 'uzaya.gov.tr' adresinden yapılacak başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen 2 adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder