Bakan Varank'tan 19 Mayıs müjdesi: Girişimcilere 200 bin lira hibe desteği

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programının 2018 yılı ikinci çağrısı sonuçlandı. Çağrı sonuçlarını Bakan Varank, Samsun’da açıkladı. TOBB’un Samsun’da düzenlediği “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni”ne katılan Varank burada yaptığı konuşmasına, “Tam 100 yıl önce, kurtuluş mücadelemizin başladığı günde, istiklal meşalesinin yakıldığı şehir Samsun’da bulunmaktan, büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyor, her birinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.“ diyerek başladı.

Bakan Varank'tan gençlere müjde

Varank, “Gençlik bayramında gençlerimiz, genç girişimcilerimiz için bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.” sözleriyle, TÜBİTAK’ın BİGG Programının sonuçları hakkında bilgi verdi. Programın 2018 yılı ikinci çağrısına 4 bin 500`ün üzerinde genç girişimcinin başvurduğunu ifade eden Varank, bunlardan 146’sının 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz desteğe hak kazandığını açıkladı.

Türkiye’nin dinamik ve iyi yetişmiş genç nüfusuna vurgu yaparak, genç girişimciliğini çeşitli mekanizmalarla desteklediklerini belirten Varank sözlerine şöyle devam etti:

" Ülkemiz teknoloji tabanlı yenilikçi girişimlerde ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak hem ülkemize hem de gençlerimize karşı en büyük sorumluluğumuz. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinden tutun da bu işin finansmanına kadar farklı alanlarda destekler sunuyoruz. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, araştırma üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

REKLAM

Milli teknoloji güçlü sanayi

İcat çıkaran, fikrini somut ürüne döken gençler istiyoruz. Önümüzde seçimsiz 4 yıldan uzun bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, ülkemizi küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkarmanın gayretindeyiz. Bizim için bu yeni dönemin mottosu ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’. Bu noktada genç girişimcilerimizden gelecek her türlü yeni öneriye açığız. Onlara güveniyor, fikirlerini çok önemsiyoruz.

Başlangıç firmaları

Varank’ın sonuçlarını açıkladığı BİGG Programı, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek işlere dönüştürmelerini amaçlıyor. Programla genç girişimcilerin fikirden pazara kadar olan tüm süreçteki faaliyetleri destekleniyor. Bu sayede de nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve rekabetçi başlangıç firmalarının oluşturulması hedefleniyor.

Girişimcilik eğitimleri

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanıyor. Girişimciler; kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme, ticari prototip hazırlama, yazılım algoritması geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını da program kapsamında yürütüyor.

3 bin 300 başvuru 9 milyon lira hibe desteği

2018 yılında BİGG kapsamında 2 ayrı çağrıya çıkıldı. 17 Ocak 2018’de tamamlanan ilk çağrıya 3 bin 300’ün üzerinde başvuru oldu. Değerlendirmeler sonucunda 136 girişimci 150 bin TL’ye kadar desteğe hak kazandı. Desteklenen girişimcilerin yarısını yüksek lisans ve doktora mezunları oluşturdu. Geliştirilen projelere bugüne kadar yaklaşık 9 milyon lira hibe desteği verildi.

REKLAM

146 kişiye 200 bin TL hibe

3 Eylül 2018’de tamamlanan ikinci çağrıya 4 bin 500`ün üzerinde girişimci başvurdu. Bunlardan 146’sı 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz desteğe hak kazandı. Kabul edilen projelerin yüzde 37’sini İletişim ve Dijital Dönüşüm, yüzde 22’sini Sağlık ve İyi Yaşam, yüzde 17’sini Akıllı Üretim Sistemleri oluşturdu. Hibe tutarlarının ilk bölümü Ağustos ayında ödenmeye başlayacak.

Programın 2019 yılı çağrısı, 10 haziranda açılacak.

Toplam bütçe 115 milyon TL

TÜBİTAK, 2018 yılındaki her iki çağrı için toplamda 50 milyon TL’lik bütçe ayırdı. Programın başladığı 2012 yılından bugüne proje bütçelerinin tutarı 175 milyon TL’ye ulaştı. Bu projelere toplamda 115 milyon TL hibe verildi.

7 yıldır aralıksız olarak yürütülen BİGG Programı sayesinde bin 94 başlangıç firması kuruldu. Kurulan firmaların bazıları geliştirdikleri ürünleri iç ve dış piyasalara sunarak önemli başarılar elde etti.

Savunma sanayi şirketlerine destek büyük

2015 yılında BİGG Programı ile kurulan RFTR şirketi Elektronik, haberleşme ve elektronik taarruzda etkinlik mesafesini artıracak RF güç yükselteç projesini gerçekleştirdi. Daha önce, savunma sanayinin önemli kalemlerinden olan RF güç yükselteçlerinin yüzde 90’ı ithal ediliyordu. Başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayi şirketlerine alt yüklenici olarak hizmet veren firmanın 2017 yılı net satış hasılatı 13,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

REKLAM

Siber tehditler analiz edildi

BİGG ile iş yaşamına 2013 yılında atılan PİCUS, kurumların güvenlik sisteminin siber ataklara karşı dayanıklılığını ölçen özel bir yazılım geliştirdi. Bu ürün, ülkemizde 90’ın üzerinde devlet kurumuna, 9 büyük bankaya ve İtalya’nın en büyük enerji firmasına satıldı. Firmanın 2018 yılı net satış hasılatı 900 bin Dolar oldu.

CERN davet etti

2014 yılında BİGG’ten aldığı hibe ile kurulan MET İleri Teknolojiler, nitelikli Ar-Ge projeleri yürüterek son iki sene içerisinde 9 patent başvurusu, 1 faydalı model ve 2 marka ortaya çıkardı. TÜBİTAK ve KOSGEB Projeleri de yürüten firma, CERN’in en büyük parçacık hızlandırıcısı olan CMS’in plakalarını ayıracak sistem ihalesine davet edilen ilk Türk markası oldu.