Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Bakanlığın internet sitelerine iki ödül birden
İNTERNET

Bakanlığın internet sitelerine iki ödül birden

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Go Turkey" ve "Filming in Turkey" internet siteleri "Altın Örümcek İnternet Ödülü" aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan "Go Turkey" internet sitesi bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Örümcek İnternet Ödülleri'nde "Kamu Kurumları" dalında "en iyi internet sitesi" seçildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye ile dünya sinema endüstrisi arasında köprü vazifesi gören "Filming in Turkey" internet sitesi ise yine aynı kategoride ikincilik ödülüne layık görüldü.

  • İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği ve 2002 yılından günümüze düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödüllerinde, bu yıl farklı kategorilerde 246 proje finalist olarak belirlendi. Finale kalan 246 proje için 18 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan halk oylamasında toplamda 577 bin 284 oy kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yeni atama
GÜNDEM
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yeni atama

Yenilenen site örnek gösterilecek işlere imza atıyor

Altın Örümcek Ödüllerinde birinciliğe layık görülen Go Turkey internet sitesi, Türkiye'nin geleneksel kanallarda sürdürmekte olduğu iletişimi dijital platformlara taşıyor. Kısa sürede bugünün dijital dünyasının evrensel dilini konuşabilir hale gelen Go Turkey, ürettiği küresel eğilimlere uygun, konusuna hakim ve özgün içeriklerle iletişimini sürdürmeye devam ediyor.

  • Site, SEO Marketing dinamiklerine uygun çalışmalarıyla da örnek gösterilebilecek işlere imza atıyor.

Site ödüle layık görüldü.

Dünya film endüstrisinin ihtiyacı olan tüm bilgiler bu sitede

Kamu Kurumları alanında birinciliğe layık görülen "Filming in Turkey" internet sitesi, Türkiye'deki film çekim lokasyonlarını tanıtmak ve yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek yerden ulaşabilmelerini sağlamak için hazırlandı.

  • Bakanlığın hazırladığı internet sitesinde, bir açık hava film platosu olan Türkiye'deki film çekim mekanlarından yapım şirketlerine, oyuncu ajanslarından konaklama ve ulaşım olanaklarına kadar dünya film endüstrisinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler yer alıyor.

Uluslararası film yapımcıları "www.filminginturkey.com.tr" adresinden yeni Sinema Kanunu ile yürürlüğe konulan "Yabancı Film Destekleri" hakkında tüm bilgi ve belgelere ulaşabiliyor, çekim izin başvuruları da çevrimiçi yapabiliyor.

İki bakanlığın yapısında değişiklik
EKONOMİ
İki bakanlığın yapısında değişiklik
Abone Ol Google News
YouTubedaki büyük tehlike

YouTube'daki büyük tehlike

​Çocuk istismarı içeren videolar nasıl hala erişme açık?
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı koronavirüs uyarısı.
Alman muhabir turist gibi gelip Bilde yazdı: Antalya Berlinden daha tedbirli

​Mısır ordusu silah alımlarına rağmen çaresizlik içinde.
Koçluğa bir yıl<br>ara verdim

Koçluğa bir yıl
ara verdim

​​Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi.

Ani sel ve su baskını tehlikesi bugün de sürüyor.

​Bilim Kurulu üyesinden sıtma ilacı uyarısı.

Camilerde uzun bir aranın ardından cemaatle sabah namazı kılındı.

Trump'tan, 'NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor' tepkisi.

Çoklu sistemle, siyasete ayar verme devri de tarih olacak.

Paçavra taşıyan PKK'lıları 'fedakar insanlar' olarak tanımladılar.

​ABD Başkanı Trump'tan Macron hakkında şok sözler.

​Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?

​Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı.
Muhammet'in<br>katiline tutuklama​

Muhammet'in
katiline tutuklama​

​Demirtaş ile samimi fotoğrafları olan katil hakkında tutuklama kararı çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.