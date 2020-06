Bakanlığın internet sitelerine iki ödül birden Kültür ve Turizm Bakanlığının "Go Turkey" ve "Filming in Turkey" internet siteleri "Altın Örümcek İnternet Ödülü" aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan "Go Turkey" internet sitesi bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Örümcek İnternet Ödülleri'nde "Kamu Kurumları" dalında "en iyi internet sitesi" seçildi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 09:25 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 09:30 AA