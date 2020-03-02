Teknoloji Bangladeşte TİKA desteğiyle teknik lise açıldı
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Bangladeş’te TİKA desteğiyle teknik lise açıldı

Bangladeş’te Alokito Bangladeş ve TİKA’nın desteği ile kurulan Bangladeş-Türkiye Teknik Enstitüsü’nün açılışı gerçekleştirildi. Enstitü sayesinde yüzlerce kişi aldığı eğitim sonrasında kendi işini kurabilecek.

Haber Merkezi İHA
Bangladeş'te Tika desteği
Bangladeş'te Tika desteği


Bangladeş’in Lalmonirhat şehri Hatibandha ilçesinde Alokito Bangladeş adlı gönüllü kuruluşun önderliği ve TİKA’nın desteği ile kurulan Bangladeş-Türkiye Teknik Enstitüsünün açılışı gerçekleştirildi. Alokito Bangladeş Başkanı ve Türkiye mezunu İftekhar Hossain’in önderliğinde düzenlenen açılış törenine Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojisi Devlet Bakanı Zunaid Ahmed Palak, Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, TİKA Bangladeş Temsilcisi İsmail Gündoğdu, Lalmonirhat Valisi Muhammad Abu Jafar, Lalmonirhat Milletvekili Motahar Hossain ve yüzlerce vatandaş katıldı.

İHA

Enstitüde eğitim alanlar kendi işini kurabilecek

Kurulan enstitü sayesinde yüzlerce kişi aldığı eğitim sonucunda iş sahibi olabilecek. Alokito Bangladeş Başkanı İftekhar Hossain, Bangladeş-Türkiye Teknik Enstitüsünün kuruluş amacına yönelik yaptığı konuşmada, "Enstitümüzde eğitimli veya az eğitimli ancak toplumun gerisinde kalan erkek ve kadınlara burada teknik eğitimler verilecek.

İHA

Buradan aldıkları eğitimle kendileri daha sonra iş yeri kurabilecek. Ümit ediyorum ki gençler de bu projeye destek verecek ve ilerleyen zamanda teknolojik açıdan Bangladeş’i temsil edebilecek gençler yetişecek" dedi.

İHA

Hossain ayrıca, söz konusu proje çerçevesinde Bangladeş ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

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