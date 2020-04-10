Teknoloji Başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler
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Başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler

Gelişen teknolojiyle beraber, günlük hayatın birçok alanında yer edinen video konferans uygulamaları, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim ve bireylerarası iletişimi sağlamak adına yoğun bir şekilde kullanılırken bir video konferans esnasında yapılması gerekenler ve kişisel verilerin korunması adına dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Öğrencilere tavsiyeler
Öğrencilere tavsiyeler


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın bir projesi olarak kurulan ve yaptığı etkili çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), öğrencilere video konferans görüşmeleri süresince dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dair tavsiyelerini sıraladı.

İşte o tavsiyeler

İşte o tavsiyeler

SODİGEM tarafından edilen tavsiyeler şu şeklide:
“Giriş yapmadan önce kullanacağınız uygulamanın kişisel verileri koruma ve işleme ile ilgili bilgilendirmelerini okumalısınız. Kullandığınız uygulamanın hangi erişimlerine izin verdiğinizi kontrol etmelisiniz. Öğretmeniniz ile iletişime geçmeden önce, lazım olabilecek ders materyallerinizi yanınıza almalısınız. Video konferansa katılmadan önce internet hızınızı kontrol etmeli; bağlantı kurduğunuz cihazın yeterli şarjı olduğundan emin olmalısınız. Zamanında görüşmelere katılmalı, sisteme girdiğinizde saati kontrol etmelisiniz. Diğerleri konuşurken de iletişiminizi koparmamalı, konudan uzaklaşmamalısınız.

Öğrencilere tavsiyeler

Eğer konuşmuyorsanız mikrofonunuzu kapalı konumda tutmalısınız. Eğer konu ile ilgili görüş bildirmek istiyorsanız chat kısmını kullanmalı ya da el kaldırmalısınız. Konuşmaya başlamadan önce öğretmeninizin sizin mikrofonunuzu açmasını ya da size söz vermesini beklemelisiniz. Online ders esnasında, tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi, bilgisayarınıza veya kâğıda not almalısınız. Kişisel verileri koruma kanunu gereği, ders esnasında görüşmenin kayda alınmaması gerektiğini unutmamalısınız. Eğer video kullanıyorsanız konuşurken ekrana değil, kameraya bakmanız iletişim açısından daha uygun olacaktır.”

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