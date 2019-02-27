Teknoloji BİM 1 Mart aktüel ürünler listesi 899 TLye Huawei Y5 2018 BİMde
DİĞER

​BİM 1 Mart aktüel ürünler listesi: 899 TL’ye Huawei Y5 2018 BİM’de

BİM 1 Mart aktüel ürünler listesi: 899 TL’ye Huawei Y5 2018 BİM’de

BİM’in merakla beklenen 1 Mart aktüel ürünler listesi yayınladı. Her hafta farklı ürünlerle dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlayan BİM, bu hafta 899 TL’ye satışa sunacağı Huawei Y5 2018 modeli ile piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM fırsatlarla dolu yeni aktüel ürünle listesini yayınladı.
BİM fırsatlarla dolu yeni aktüel ürünle listesini yayınladı.

BİM’in 1 Mart indirimleri geliyor. Mart ayına yeni bir başlangıç yapan BİM, 1 Mart aktüel ürünler listesini müşterileri için yayınladı. Bu hafta fırsatlarla dolu bir aktüel ürünler kataloğu hazırlayan marketler zinciri, 899 TL’ye satışa sunacağı Huawei Y5 2018 modeli ile piyasayı alt üst edecek.

BİM 1 Mart aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünleri!

BİM 1 Mart aktüel ürünler listesini tam sayfa yayınladı. Mart ayına sıkı bir giriş yapan BİM, yeni listesinde 189 TL’ye Fakir buharlı ütü Skyjet, 85 TL’ye Fakir Cafe Mood kahve cezvesi, 499 TL’ye Hiatichi kırıcı – delici matkap, 129 TL’ye Dinarsu çift kişilik yatak örtüsü, 36,90 TL’ye Çift kişilik çarşaf takımı, 29,90 TL’ye Tek kişilik çarşaf takımı, 169 TL’ye Çelik tencere seti 6 parça, 29,90 TL’ye Dekorlu çay seti 12 parça, 14,90 TL’ye Fiyonklu Kaymaz taban babet kadın, 29,90 TL’ye Ortopedik yastık, 12,90 TL’ye Silikon Elyaf yastık, 39,90 TL’ye Taşlı kadın saati, 2,95 TL’ye Dikiş seti, 39,90 TL’ye Oyuncak kamyon, 35 TL’ye Potalı futbol kalesi, 11,90 TL’ye Oyuncak eğitici kitaplar ve daha fazlasını satışa sunacak.

1 Mart itibari itibari ile BİM'yer alacak indirimli ürünler
FOTOĞRAF 33
Title
1
Title
2
Title
3
Title
4
Title
5
Title
6
Title
7
Title
8
Title
9
Title
10
Title
11
Title
12
Title
13
Title
14
Title
15
Title
16
Title
17
Title
18
Title
19
Title
20
Title
21
Title
22
Title
23
Title
24
Title
25
Title
26
Title
27
Title
28
Title
29
Title
30
Title
31
Title
32
Title
33
1 Mart itibari itibari ile BİM'yer alacak indirimli ürünler
BİM 1 Mart itibari ile mağazalarında satışa sunacağı indirimli ürünlerin listesini yayınladı. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile dolu yeni bir katalog hazırlayan BİM, büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

İşte BİM 1Mart aktüel ürünler listesi ve fiyatları;

A101 28 Şubat aktüel ürünler listesi: 800 TL’nin altında telefon satacak
TEKNOLOJİ
A101 28 Şubat aktüel ürünler listesi: 800 TL’nin altında telefon satacak
Sizi açtığınız çukurlara gömdük

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı.
Kupada büyük sürpriz

Kupada büyük sürpriz

1. Lig ekibi ​Ümraniye, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

​Erdoğan, idamlar sonrası Sisi ile poz veren siyasetçileri eleştirdi.
TSKdan dev tatbikat

TSKdan dev tatbikat

​Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor.

Ankaraya geliyor

Ankaraya geliyor

Trump'ın danışmanı Kushner, hazırladığı barış planını sunacak.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.
Terörle ittifak halindeler

Terörle ittifak halindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da muhalefete tepki gösterdi.

Türkiyemeydan okuyor

Türkiyemeydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.

Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

​MHP Lideri Bahçeli: 31 Mart'ta hezimete uğrayacaklar.
Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

​11 kuruşluk indirim bu gece geçerli olacak.
ULAK için imzalar atıldı

ULAK için imzalar atıldı

​Türkiye'nin internet altyapısı için önemli adım.
DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

İstanbul'da bu sabah 7 terörist böyle yakalandı.
S-400 konusu bitmiştir

S-400 konusu bitmiştir

​Bakan Çavuşoğlu'ndan, AB ve S-400 açıklaması.
Engellioranları değişti

Engellioranları değişti

​Bakanlık yeni dönemdeki değişiklikleri duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.