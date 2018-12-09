​BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesi: İşte haftanın indirimli ürünleri!

BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. Yayınlanan haftanın yıldızları kataloğunda birbirinden çeşitli ürünler, piyasa fiyatının çok altından bir fiyat etiketinden satışa sunulacak.

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 14 aralık aktüel listesine eklediği Simfer elektrikli fırın, Tefal çay makinesi ve Arnica elektrikli süpürge ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun haricinde evinizin tüm ihtiyacını karşılayabileceğiniz yüzlerce indirimli ürün ile büyük bir kampanyaya imza atacak.

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM’DE HAFTANIN YILDIZLARI ARASINDA YER ALAN BAZI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

14 Aralık 2018 BİM aktüel market indirimleri merak ediliyor. BİM markette büyük indirim var. Merak edilen BİM aktüel 14 Aralık indirimleri ev gereçleri ve teknolojik birçok alet indirimiyle müşterilerini şaşırtacak.

Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. chef ‘s Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL. Granit Efektli Tava Seti 44,90 TL. Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL.

Kadın Fermuarlı Polar 32,90 TL. Çocuk Eşofman Takımı 22,50 TL. Kadın Kadife Eşofman Altı 19,90 TL. Erkek Fermuarlı Polar 32,90 TL. Rüzgar ve su geçirmez özel kaplamalı Softshell Mont 79,90 TL. Erkek Deri Bot 54,90 TL. Bez Gardrop 59,90 TL.

Simfer Inox Turbo Fırın 189 TL. Tefal Çay Makinesi 159 TL. Fakir Blender Set 115 TL. Hascevher 8 parça Cemre Tencere Seti 219 TL. Lav 12 parça Çay Seti 22,90 TL. Lav 3’lü Meşrubat Bardağı 7,95 TL. Lav Büyük Cam Kase 7,95 TL. Lav 6’lı Cam Kase 8,95 TL. Farklı renklerde Plastik Kapaklı Tencere 4,95 TL. Lav Plastik Kapaklı Cam Saklama Kabı 3,50 TL. Desenli Cam Sürahi 7,50 TL. 24 parçadan oluşan Eğitici Puzzle 14,90 TL.

TEKNOLOJİ BİM 6-14 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var

TEKNOLOJİ A101 13 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 14 aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği indirimli ürünler ile bu haftada tüm müşterilerini mutlu etmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin beraberinde yüzlerce ürünü daha piyasa fiyatının çok altında satışa sunacak BİM, 14 Aralık itibari ile tüm müşterilerinin cebini ferahlatacak bir kampanyaya imza atacak. İşte BİM’in 14 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

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