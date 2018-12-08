Teknoloji BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesi İşte haftanın indirimli ürünleri
DİĞER

​BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesi: İşte haftanın indirimli ürünleri!

BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesi: İşte haftanın indirimli ürünleri

BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. Bu hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile yine büyük indirim kampanyalarına imza atacak olan BİM, piyasa fiyatının çok atkında satışa sunacağı ürünler ile müşterinin cebini ferahlatacak. İşte BİM’in 14 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

Diğer
​BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı.
​BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı.

BİM 14 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. Yayınlanan haftanın yıldızları kataloğunda birbirinden çeşitli ürünler, piyasa fiyatının çok altından bir fiyat etiketinden satışa sunulacak.

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 14 aralık aktüel listesine eklediği Simfer elektrikli fırın, Tefal çay makinesi ve Arnica elektrikli süpürge ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun haricinde evinizin tüm ihtiyacını karşılayabileceğiniz yüzlerce indirimli ürün ile büyük bir kampanyaya imza atacak.

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM’DE HAFTANIN YILDIZLARI ARASINDA YER ALAN BAZI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

14 Aralık 2018 BİM aktüel market indirimleri merak ediliyor. BİM markette büyük indirim var. Merak edilen BİM aktüel 14 Aralık indirimleri ev gereçleri ve teknolojik birçok alet indirimiyle müşterilerini şaşırtacak.

  • Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. chef ‘s Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL. Granit Efektli Tava Seti 44,90 TL. Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL.
  • Kadın Fermuarlı Polar 32,90 TL. Çocuk Eşofman Takımı 22,50 TL. Kadın Kadife Eşofman Altı 19,90 TL. Erkek Fermuarlı Polar 32,90 TL. Rüzgar ve su geçirmez özel kaplamalı Softshell Mont 79,90 TL. Erkek Deri Bot 54,90 TL. Bez Gardrop 59,90 TL.
  • Simfer Inox Turbo Fırın 189 TL. Tefal Çay Makinesi 159 TL. Fakir Blender Set 115 TL. Hascevher 8 parça Cemre Tencere Seti 219 TL. Lav 12 parça Çay Seti 22,90 TL. Lav 3’lü Meşrubat Bardağı 7,95 TL. Lav Büyük Cam Kase 7,95 TL. Lav 6’lı Cam Kase 8,95 TL. Farklı renklerde Plastik Kapaklı Tencere 4,95 TL. Lav Plastik Kapaklı Cam Saklama Kabı 3,50 TL. Desenli Cam Sürahi 7,50 TL. 24 parçadan oluşan Eğitici Puzzle 14,90 TL.

BİM 6-14 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var
TEKNOLOJİ
BİM 6-14 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var

A101 13 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri
TEKNOLOJİ
A101 13 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 14 aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği indirimli ürünler ile bu haftada tüm müşterilerini mutlu etmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin beraberinde yüzlerce ürünü daha piyasa fiyatının çok altında satışa sunacak BİM, 14 Aralık itibari ile tüm müşterilerinin cebini ferahlatacak bir kampanyaya imza atacak. İşte BİM’in 14 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 14 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

REKLAM

BİM 30 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1000 TL'nin altında bilgisayar satacak
TEKNOLOJİ
BİM 30 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1000 TL'nin altında bilgisayar satacak

BİM 23 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1.099 TL'ye Samsung telefon satacak
TEKNOLOJİ
BİM 23 Kasım aktüel ürünler listesi: BİM 1.099 TL'ye Samsung telefon satacak

A101 1 Kasım aktüel ürünler listesi: 109 ekran Toshıba LED TV satacak
TEKNOLOJİ
A101 1 Kasım aktüel ürünler listesi: 109 ekran Toshıba LED TV satacak

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.