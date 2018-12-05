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BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var!

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesi: BİM'de bu hafta neler var

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. Aralık ayına içinizi ısıtacak bir aktüel ürünler kataloğu ile girmeye hazırlanan BİM, yeni indirimli fiyatları ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. İşte BİM’in 5-7 Aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

Yeni Şafak
​BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı.
​BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı.

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. Aralık aynın ilk aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan BİM, soğuk kış günlerinde müşterilerinin içini ısıtacak, uygun fiyatlı elektrikli ısıtıcılara raflarında yer verecek.

BİM 5-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesine uygun fiyata eklediği Vestel Venüs V4 ve Kumtel elektrikli ısıtıcılar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikler soğuk kış günlerinde insanların cebini rahatlatacak bir kampanyaya imza atmaya hazırlanan BİM, bu hafta herkesin içini ve cebini ısıtacak ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

BİM 5-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 949 TL’YE TELEFON SATACAK!

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Vestel Venüs V4 akıllı telefonu ile yeni telefon sahibi olmak isteyen veya ikinci bir telefon satın almak isteyenleri sevindirecek. 1000 TL’nin altında fiyat etiketi ile 7 Aralık da BİM mağazalarındaki yerini alacak akıllı telefon, donanım özellikleri ile de kullanıcılarını mutlu edecek.

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesi

VESTEL VENÜS V4’İN ÖZELLİKLERİ!

  • - 5.5 inç Full HD ekran
  • - MediaTek MT6737 ( Quad-core 1.25 GHz 4 çekirdek)
  • - Andoid 7.0
  • - 13MP arka kamera
  • - 5MP ön kamera
  • - 3GB RAM
  • - 32 GB dahili hafıza
  • - 5000 mAh batarya

BİM’E 75 TL’YE KUMTEL ISITICI GELİYOR!

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Kumtel Elektrikli ısıtıcı, Dijitsu mini ısıtıcı ve petek üstü ısı yönlendirici aparat ile kış günlerinde daha ekonomik ısınmanıza yardımcı olacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan ısıtıcılar, BİM müşterilerinin içini ısıtırken bir yandan da müşterilerinin cebini ferahlatacak.

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BİM 5-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 5-7 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bu başlıca ürünlerin haricinde müşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak yüzlerce ürünü de beraberinde indirimli fiyattan satışa sunuyor. Aralık ayına sıcak bir bir aktüel ürünler kataloğu ile girmeye hazırlanan BİM, indirimli fiyatları ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

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BİM 5-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 5-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 5-7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

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