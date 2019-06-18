​BİM'de uygun fiyata sıcak günlerinizi ferahlatacak kampanya

BİM’den yaz aylarından müşterilerini ferahlatacak kampanya geliyor. Türkiye’nin en büyük perakende marketler zincirinden biri olan BİM, müşterileri için yeni hazırladığı aktüel ürünler listesine uygun fiyata soğutucu ekledi.

BİM BUNALTICI SICAKLARA KARŞI HAVA SOĞUTUCU!

BİM 21 Haziran aktüel ürünler listesine 799 TL fiyat etiketi ile eklediği DİJİTSU hava soğutucu ile müşterilerini yaz günlerinin sıcak ve bunaltıcı havasından kurtaracak. Özellikle uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran hava soğutucu, kullanıcılarına sunduğu teknik özellikleri ile de kullanıcılarını rahat ettirecek.

Özellikle oldukça sessiz çalışma özelliğine sahip cihaz hava soğutmanın haricinde havada doğal nemlendirme ve hava temizleme özelliğini de beraberinden getiriyor.

İşte DİJİTSU hava soğutucunun özellikleri;

- 24 saat zaman ayarı

- Su göstergesi

- Soğutma özelliği

- İyonizer özelliği

- 123 m/s rüzgar hızı

- Dokunmatik LCD Panel

- Doğal Nemlendirme

- Uzaktan Kumanda

- Hava Temizleme

- Sessiz Çalışma





BİM BU HAFTA BEKLENMEDİK BİR ÜRÜN SATIŞA SUNACAK!

BİM 21 Haziran aktüel ürünler listesine kimsenin beklemediği yeni bir ürünü daha ekledi. Birçok teknolojik cihaza indirimli ürünler listesinde yer veren marketler zinciri, bu hafta güvenlik kamerası seti ekledi.

599 TL fiyat etiketi ile yine piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan AVERDİGİ marka güvenlik kamerası seti, ihtiyacı olan tüm BİM müşterilerini büyük bir dertten kurtaracak.

İşte AVERDİGİ marka güvenlik kamerası setinin özellikleri;

- 2 adet 2 MP Gece Görüşlü Kamera

- 1 adet 4 Kanal XVR Kayıt Cihazı

- 2 adet Adaptör & 2 Adet Bağlantı Kablosu

- 1 adet Konnektör & 1 Adet Mouse

- 1/2.9’’ Geniş Açı Sensör

- Efektif Piksel Değeri:1920x1080P

- 12 Adet SMD IR LED

- 3,6mm Geniş Açı MP Lens

- Taşınabilir depolama aygıtları ile uyumludur

- Telefondan izleme olanağı

BİM 21 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM her hafta olduğu gibi 21 haziran aktüel ürünler listesine eklediği indirimli ürünler ile bu hafta da büyük bir indirim kampanyasına imza atmaya hazırlanıyor. İşte listede yer alan bazı ürünler ;

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129 TL’ye buharlı Fakir ütü, 139 TL’ye Akel davul fırın, 89 TL’ye Kiwi marka çay makinesi, 34,90 TL’ye 12 Parça dekorlu fincan seti, 59 TL’ye 10.000 mAh taşınabilir şarj aleti, 369 Tl’ye Belderia bisiklet, 199 TL’ye Razer oyuncu mause, 59 TL’ye Bluetooth speaker fener

İşte BİM’de bu hafta yer alacak indirimli ürünlerin tamamı;