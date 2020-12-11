Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji BİP, anlık çeviri sistemiyle 100den fazla dile eşzamanlı tercüman özelliği sunuyor
MOBİL

BİP, anlık çeviri sistemiyle 100'den fazla dile eşzamanlı tercüman özelliği sunuyor

Yerli iletişim platformu BiP, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100’den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağlıyor. Bu özellikle Global Mobile Awards ödüllerinde 'en yenilikçi mobil uygulama' ödülünü de aldı.

Haber Merkezi İHA
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan.

Tüm dünyanın iletişim için yoğun olarak dijital mesajlaşmauygulamalarını kullandığı günümüzde dil bariyerini ortadan kaldıran yerli iletişim platformu BiP, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100’den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağlıyor.

BiP’in dünyanın her ülkesinde kullanıcısı olduğunu belirten Turkcell GenelMüdürü Murat Erkan'ın konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde:

  • BiP uygulamamız ile para gönderme, bas-konuş ve kaybolan mesajlar gibi pek çok özelliği küresel rakiplerden önce kullanıcılarımıza sunduk. Global Mobile Awards ödüllerinde ‘En Yenilikçi Mobil Uygulama’ ödülünü almamızı sağlayan ‘Anlık Çeviri’ özelliği sayesinde milyonlarca kişi hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Bu özellik sayesinde mesajı yazan kişi kendi dilinde yazıyor, okuyan kişi kendi dilinde okuyor. Küresel rekabette bizi daha ileri taşıyacak yenilikçi uygulamalarla iletişimde sınırları kaldırmaya, duvarları yıkmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Abone Ol Google News
Tuzlu ihale için gözler rektörlükte

'Tuzlu ihale' için gözler rektörlükte

​Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki yüzde 75 artışlı ihale tartışma konusu.
Çok büyük acı

Çok büyük acı

Aynı aileden beş kişi, bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti.
Beşinci kol faaliyetidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

​Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verilmişti.

​Bomba atarların devri kapanacak..

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü dönüşü flaş mesaj.

4 Ocak iyimser bir tahmin

4 Ocak iyimser bir tahmin

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor
Dünya

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 yaş altı 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi
Dünya

Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi

Pakistan'ın, Dışişleri Bakanlığı, Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle üst düzey Hint diplomata protesto notası verdi. Hint birliklerinin "ayrım gözetmeden ve sebepsiz" şekilde ateş açtığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki sivilleri ağır silahlarla hedef aldığı ifade edildi. Hindistan, bu yıl 2 bin 940 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.
CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu
Gündem

CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasını sosyal medyada ve ekranlarda dile getiren isim oldu. Yarkadaş, kendisini ‘şov yapmakla’ suçlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun taciz vakalarını örtbas ettiğini açıklamıştı. Yarkadaş, konuk olduğu bir televizyon yayınında da ‘CHP’deki yavşaklığı ortaya çıkardım’ demişti. Bu gelişmelerin ardından Yarkadaş'ın konuk olduğu Halk TV'deki 'Şimdiki Zaman' programı yayından kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.