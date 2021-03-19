BİP güncellendi ve arayüz çok daha kullanışlı hale geldi İletişim ve yaşam platformu BiP’in arayüzü, herkesin daha rahat kullanabilmesi için iyileştirildi. Yapılan açıklamada, yeni arayüzü ile daha sade bir görünüme kavuşan ve görme engelli kullanıcıları için erişilebilirliği arttırılan BiP’in artık daha kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunduğu belirtildi.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 16:10 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 16:14 DHA