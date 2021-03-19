Teknoloji BİP güncellendi ve arayüz çok daha kullanışlı hale geldi
İNTERNET

BİP güncellendi ve arayüz çok daha kullanışlı hale geldi

İletişim ve yaşam platformu BiP’in arayüzü, herkesin daha rahat kullanabilmesi için iyileştirildi. Yapılan açıklamada, yeni arayüzü ile daha sade bir görünüme kavuşan ve görme engelli kullanıcıları için erişilebilirliği arttırılan BiP’in artık daha kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Turkcell BİP
Turkcell BİP

Turkcell mühendisleriningeliştirdiği yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in ana menüsü sadeleşti ve erişilebilirlik seviyesi artırıldı.

BİP’in konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

  • Uygulamada yer alan "Keşfet" menüsü, ana sayfadan "Daha Fazla" menüsüne taşındı. Ayrıca ana menü kullanımı tercihe göre değiştirilebilir hale getirildi. Böylece daha sade bir BiP deneyimine ulaşan kullanıcılar, "Kişiselleştir" butonu ile Keşfet'i ve tercih ettikleri diğer özellikleri ana menüye taşıyabiliyor. Aynı zamanda görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliğin de artırıldığı güncel sürümünde; uygulamada yer alan tüm alanların etiketlendirilmesi, mesajlaşma deneyiminin sadeleştirilmesi, grup aramalarda seçilen kişilerin söylenmesi, mesajlar içinde toplam kaç tane okunmamış mesaj olduğunun söylenmesi gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca görüntülü ya da sesli aramalarda tüm butonlara erişilebilmesi, tüm butonların ayrı ayrı okunması gibi yenilikler de bulunuyor. Hem mobil işletim sistemlerinde hem de web ve masaüstü sürümlerinde yapılan çok sayıda iyileştirme ile BiP daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor” ifadelerine yer verildi.

Burak Akıncı.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BiP’in tasarımını ve içeriğini tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde sürekli geliştirdiklerini belirterek, erişilebilirliğin tam olarak sağlanabilmesi için uygulama arayüzü ile kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Akıncı sözlerine şöyle devam etti:

  • 75 milyonu aşan indirilme sayımız ile her gün dünya çapındaki milyonlarca kullanıcımızın hayatına dokunuyoruz. Bu kadar büyük bir aileye sahip olmak üzerimize önemli sorumluluklar da yüklüyor. Erişilebilirliğe yönelik hazırlanan uluslararası ilkeleri ve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak tüm kullanıcılarımız için daha erişilebilir bir iletişim platformu olmak amacıyla geliştirmelerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.

Yerli mesajlaşma uygulaması BiP yeni özelliklerle güncellendi
TEKNOLOJİ
Yerli mesajlaşma uygulaması BiP yeni özelliklerle güncellendi

BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı: Milyonlar BiP’i tercih etti
TEKNOLOJİ
BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı: Milyonlar BiP’i tercih etti

BİP son 6 günde 10 milyon kişi tarafından indirildi
EKONOMİ
BİP son 6 günde 10 milyon kişi tarafından indirildi
Abone Ol Google News
İkna yoluyla teslim oldular

İkna yoluyla teslim oldular

​İki PKK'lı ailesiyle buluştu.
15 sayfa için10 sene çalıştım

15 sayfa için
10 sene çalıştım

​Vefat eden Tarihçi Mehmet Genç, TVNET'e konuk olmuştu.
İmamoğluna bir tepki daha: Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan!

Cuma çıkışı gündeme dair önemli açıklamalar

Bir babanın en acı feryadı

Bir babanın en acı feryadı

'​Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır.'

Sürpriz isimler var

Sürpriz isimler var

​A Milli Takım aday kadrosu açıklandı.

AYM, iddianameyi incelemesi için raportör görevlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.