Teknoloji BiP yeni yıla özel kotadan düşmeden sesli ve görüntülü arama sunuyor
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BiP yeni yıla özel kotadan düşmeden sesli ve görüntülü arama sunuyor

Turkcell’lilerin 30 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında sevdiklerini internet kotalarından düşmeden BiP ile sesli ve görüntülü arayabilecekleri açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ

Pandeminedeniyle karantina uygulamasının devam ettiği 30 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında tüm Turkcell’lilerin BiP ile sesli ve görüntülü görüşmelerini internet kotalarından düşmeden yapabilecekleri aktarıldı. BiP’te 10 kişiye kadar kurulan gruplar üzerinden bir araya gelen kullanıcıların ister görüntülü isterlerse de sesli görüşebilecekleri belirtildi.

BiP, 30 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında kotadan düşmeden sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunuyor.


Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, operatör olarak her zaman önceliklerinin müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmak olduğunu söyledi. Tansuğ, pandemi döneminde Turkcell’lilerin uzak kaldıkları akraba ve arkadaşlarıyla diledikleri kadar görüşebilmelerine yardımcı olmak için bu yılbaşında da BiP üzerinden yapacakları görüşmeleri kotalarından düşmeden gerçekleştirmelerine imkan tanıdıklarını belirtti.
Tansuğ sözlerini şöyle sonlandırdı:

  • Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmelerini sağlamak için çalışmalarımız sürecek.

2020’de BiP’ten 30 milyar mesaj gönderildi

Verilen bilgiye göre, 2020’de kullanıcılar uygulama üzerinden yaklaşık 30 milyar mesaj gönderdi. Uygulama üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı ise 50 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 3 milyar dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP’in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı.

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