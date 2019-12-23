Boeing'in yörüngeye yerleşemeyen Starliner mekiği Dünya'ya döndü Boeing'in yörüngeye yerleşemeyen Starliner mekiği Dünya'ya döndü ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı ancak ilk fırlatma testinde yörüngeye istenildiği gibi yerleşemeyen Starliner mekiği, Dünya'ya geri göndü.

Haber Merkezi 23 Aralık 2019, 12:11 Son Güncelleme: 23 Aralık 2019, 12:31 AA