Bu neyin öfkesi: Ayasofya'da kılınan namaza 'ter ve ayak kokusu' iması yapıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir takım faaliyetlerin kısıtlamasına gidilen Ayasofya Camii'nde 2 yıl sonra teravih izni de çıktı. 86 yıl sonra ibadete açılan camide, Ramazan dolayısıyla bu kez de 88 yıl sonraki ilk teravih namazı eda edildi.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar, Ayasofya Camii'nde sık saflar oluşturdu.

NAMAZ KILINMASINA KİN KUSTU

Bununla ilgili yapılan bir haber ise sosyal medya kullanıcısının kin kusmasına neden oldu.

Ayasofya'da namaz kılınmasına tahammül edemeyen bir kullanıcı, namazı ter ve ayak kokusu ile bağdaştırarak kinini ifade etti.

"TER VE AYAK KOKUSU BURAYA KADAR GELDİ"

Genç kullanıcı açıklamasında, "Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi. Murdar ettiler güzelim Ayasofya'yı." cümlesine yer verdi.

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Bu paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki topladı. Kullanıcı kısa süre sonra attığı tweeti sildi.

FOTOĞRAF 7 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu. \"Fethin sembolü\" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı. Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu. Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu. Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.<br> Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı. Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı edâ edildi Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cemaat teravih için camiyi doldurdu. Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan ayı boyunca beş vakit namaz olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak. BiP'te paylaş

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