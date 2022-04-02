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Teknoloji Bu neyin öfkesi Ayasofyada kılınan namaza ter ve ayak kokusu iması yapıldı
SOSYAL MEDYA

Bu neyin öfkesi: Ayasofya'da kılınan namaza 'ter ve ayak kokusu' iması yapıldı

Laik hesaplar Ayasofya üzerinden Müslümanları hedef almaya devam ediyor. Son olarak 88 yıl sonra Ayasofya Camii'nde kılınan ilk teravih namazına sosyal medyadan bir kullanıcı tepki gösterdi. 'Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi' diyerek kinini yansıtan kullanıcıya tepkiler gecikmedi. Kullanıcı kısa süre sonra attığı tweeti sildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu neyin öfkesi: Ayasofyada kılınan namaza ter ve ayak kokusu iması yapıldı
Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir takım faaliyetlerin kısıtlamasına gidilen Ayasofya Camii'nde 2 yıl sonra teravih izni de çıktı. 86 yıl sonra ibadete açılan camide, Ramazan dolayısıyla bu kez de 88 yıl sonraki ilk teravih namazı eda edildi.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar, Ayasofya Camii'nde sık saflar oluşturdu.

NAMAZ KILINMASINA KİN KUSTU

Bununla ilgili yapılan bir haber ise sosyal medya kullanıcısının kin kusmasına neden oldu.

Ayasofya'da namaz kılınmasına tahammül edemeyen bir kullanıcı, namazı ter ve ayak kokusu ile bağdaştırarak kinini ifade etti.

"TER VE AYAK KOKUSU BURAYA KADAR GELDİ"

Genç kullanıcı açıklamasında, "Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi. Murdar ettiler güzelim Ayasofya'yı." cümlesine yer verdi.

Bu paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki topladı. Kullanıcı kısa süre sonra attığı tweeti sildi.

Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı edâ edildi
FOTOĞRAF 7
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.
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\"Fethin sembolü\" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.
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Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.
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Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu.
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Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.<br>
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı.
Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı edâ edildi
Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cemaat teravih için camiyi doldurdu. Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan ayı boyunca beş vakit namaz olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak.

Ayasofya Camii'nin kubbesinde salavat sesleri yankılandı
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Ayasofya Camii'nin kubbesinde salavat sesleri yankılandı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin kubbelerinde 88 yıl sonra kılınan ilk teravih namazıyla birlikte Salavat-ı Şerife yankılandı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu. Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.


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