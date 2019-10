Call of Duty: Mobile Android ve IOS'ta ücretsiz olarak yayında - Call of Duty Mobile nasıl indirilir? Call of Duty: Mobile Android ve IOS'ta ücretsiz olarak yayında Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen Call of Duty: Mobile yeni bir Call of Duty deneyimi sunuyor. Ücretsiz olarak Android ve IOS'ta yayınlanan Call of Duty oyunu tüm başa baş rekabetçi Multiplayer modlarının yanı sıra; kara, deniz ve hava araçları ile birlikte Call of Duty'nin klasik mekanlarını da içeren tamamen yeni bir Battle Royale deneyimi içeriyor.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 09:31 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 09:46 Yeni Şafak