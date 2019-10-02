Call of Duty: Mobile Android ve IOS'ta ücretsiz olarak yayında

Activision, Tencent işbirliğiyle, dün Call of Duty: Mobile'in Android ve iOS cihazlarında dünyadaki ülkelerde ve bölgelerde kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Tencent Games’in ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile oyunu, mobilde ücretsiz ve tek kişilik oynanış aksiyon deneyimi sunuyor.

Oyuncular, ilk kez Modern WarfareÒ ve Black Ops evrenleri dahil olmak üzere, franchise genelinde en sevilen haritaların, rekabetçi modların, ikonik karakterlerin ve özel silahlarının birçoğunu epik bir deneyimle oynama imkanına sahip olacaklar.

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Oyun, tüm başa baş rekabetçi Multiplayer modlarının yanı sıra; kara, deniz ve hava araçları ile birlikte Call of Duty'nin klasik mekanlarını da içeren tamamen yeni bir Battle Royale deneyimini içeriyor.

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, şunları söyledi:

“Call of Duty: Mobile, tarihteki en başarılı eğlence alanlarından birini dünyanın en büyük platformuna getirmemiz için önemli bir anı temsil ediyor. Bu yepyeni bir fan kitlesine sunduğumuz benzersiz bir ücretsiz oynama deneyimi”

Activision Başkanı Rob Kostich ise konuyla ilgili:

“Bugünkü sürüm, dünyadaki topluluğumuz için bir kutlama niteliğinde. Bu benzersiz Call of Duty deneyimini hayranlarla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. TiMi Studios'daki geliştirme ekibini ve bu harika oyunu hayata geçirmek için birlikte çalışan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Topluluğun Call of Duty: Mobile büyürken ve gelişirken beklediği çok şey var. Bu sadece başlangıç. Çok daha fazlası gelecek” dedi.

Dünkü lansmandan sonra, Call of Duty: Mobile için ek ücretsiz içerikler, yeni dönemsel güncellemeler, oyun modları, kişiselleştirilebilir ekipmanlar, eşyalar ve daha fazlasıyla piyasaya sürülecek. “Dünyayı Aydınlatmak” başlıklı ilk küresel topluluk etkinliği, Call of Duty: Mobile lansmanının kutlanması olacak. Daha fazla oyuncu oyunu oynadıkça, tüm oyuncular için oyun içindeki kamuflaj (camos) çeşitleri dahil olmak üzere daha fazla ödülün kilidi açılabilecek.

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Oyuncular, uygulamadaki Etkinlikler bölümüden dünya çapında kilidi açılan ekipmanlara yönelik gelişmeleri takip edebilecekler.

Activision Mobile’da Başkan Yardımcısı Chris Plummer konuyla ilgili:

“En başından beri hedefimiz, Call of Duty’nin kültleşmiş oyun, içerik ve sunum kalitesini, sınıfının en iyisi olarak geliştirme ve canlı hizmet uzmanlığıyla birleştirerek mobil çok oyunculu aksiyon oyunları için yeni bir standart oluşturmak oldu. TiMi Studios ile olan iş birliğimiz, bu türün hayranlarıyla etkileşime geçebilecekleri yeni yöntemler sunan, eski ve yeni tüm Call of Duty hayranlarının hoşuna gidecek kült içerikleri de barındıran, dikkat çekici bir deneyimi ortaya çıkardı. Bölgesel ve özel odaklı testlerimiz sonucunda hayranların olağanüstü derecede hevesli olduğunu gördük. Pek çok ince dokunuş da doğrudan oyuncu geri bildirimlerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Bugün sağlam bir çok oyunculu mod paketi, orijinal Battle Royale deneyimimiz ve bir dizi özel etkinlikle işe başlıyoruz, ancak yolda daha bir sürü içeriğimiz var. Lansman sadece başlangıç. ” yorumlarında bulundu.

TiMi J3 Studio, Call of Duty: Mobile Direktörü Leo Yao ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Activision, muazzam bir ortak oldu ve mobilde türünün ilk örneği olan AAA aksiyon deneyimi yaratma yolunda TiMi Studios'a desteklerini sundu. İlk kez, TiMi Studios ve Activision, Modern Warfare ve Black Ops evrenlerinin en iyi içeriklerini birleştiren bir oyunu hayranlarla buluşturuyor. Oyuncuların eğlenmesi için yeni ve heyecan verici içerikler yaratmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”

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Call of Duty Mobile nasıl indirilir?

Oyuncular son bilgileri www.callofduty.com/mobile, www.youtube.com/callofdutymobi... adresinden görebilir, Call of Duty: Mobile on Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarını takip edebilirler.

*Lansman esnasında Call of Duty: Mobile, Belçika, ana kara Çin ve Vietnam haricinde App Store ve Google Play’in mevcut olduğu ülke ve bölgelerde kullanıma sunulacak.