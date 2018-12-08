Teknoloji Çin Ayın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi
BİLİM

Çin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi

Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inecek keşif aracı Çang'ı-4'i uzaya fırlattı. Keşif aracının ocak başında Ay'a inmesi, Dünya'nın uydusunun karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması bekleniyor.

AA
Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a yollamayı planlayan Çin, Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek.
Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a yollamayı planlayan Çin, Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek.

Şiçang merkezinden Uzun Yürüyüş 3B roketiyle fırlatılan Çang'ı-4 keşif aracının, Ay'ın Dünya'yı hiç görmeyen yüzünde Von Karman kraterine inmesi planlanıyor.

BBC'nin haberine göre, keşif aracının ocak başında Ay'a inmesi, Dünya'nın uydusunun karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması bekleniyor.

Von Karman krateri, Ay'ın en büyük ve en eski havzasında yer aldığından bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Havzanın, büyük olasılıkla milyarlarca yıl önce dev bir asteroitin çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Ay'ın karanlık yüzüne daha önce herhangi bir misyon düzenlenmedi.

Çin'in Longciang-2 uydusu, kasım ayında Ay'ın karanlık yüzündeki krater ve çeşitli yer şekillerini görüntülemişti.

Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a yollamayı planlayan Çin, Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek. Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı planlıyor.

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