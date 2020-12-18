Çin dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açıyor

Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin

Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz.