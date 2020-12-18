Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Çin dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açıyor
BİLİM

Çin dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açıyor

Çin, ABD'nin Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'nin çökmesinin ardından bilimsel çalışmaların aksamaması için Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapıyla &quot;dünyanın en büyük radyo teleskobu&quot; unvanını taşıyor.
2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapıyla "dünyanın en büyük radyo teleskobu" unvanını taşıyor.

Çin, ABD'nin Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'nin çökmesinin ardından bilimsel çalışmaların aksamaması için Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açacağını bildirdi.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, teleskobun bilim operasyonları ve geliştirme çalışmalarından sorumlu Vang Şiming, 2021'in başından itibaren araştırmaları için teleskobu kullanmak isteyen yabancı bilim insanlarının taleplerini kabul etmeye başlayacaklarını belirtti.

FAST'ı inşa ederken Arecibo'nun mimarisini örnek aldıklarını ifade eden Vang, "Bilim topluluğumuz, teleskobun uluslararası kullanıma daha fazla açılmasını istiyor." dedi.

Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin
OYNAT 12:28
Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin
Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz.

Radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, 300 metre çapındaki Arecibo'yu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

Çin'e ait uzay aracı Chang'e-5'in Ay'da kaya örnekleri topladığı o anlar görüntülendi
OYNAT 00:59
Çin'e ait uzay aracı Chang'e-5'in Ay'da kaya örnekleri topladığı o anlar görüntülendi
Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örnekleri topladığı görüntüler yayınlandı. Chang'e-5 aracı örnek toplama görevini planlanandan daha önce tamamlandığını açıkladı.Yetkililer, Ay'da toplanan örnekleri Noel'den önce Dünya'ya göndermeyi hedefliyor.


Abone Ol Google News
Trafik yine kilitlendi

Trafik yine kilitlendi

​İstanbul'da şaşırtmayan görüntü.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

Haftanın açılışında Galatasaray, Karagümrük'e konuk oluyor.
Muhalefeti yıkan açıklama

Muhalefeti
yıkan açıklama

​Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi.

Ehliyetine el konuldu

Ehliyetine el konuldu

​Trafikte koltuk değiştirip dans eden sürücüye jet ceza.
Tedbirler işe yaradı

Tedbirler işe yaradı

​Antalya'da dikkat çeken düşüş.

​Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.