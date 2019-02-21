Teknoloji Çin ilk yapay zekalı kadın haber sunucusunu tanıttı
BİLİM

Çin ilk yapay zekalı kadın haber sunucusunu tanıttı

Çin haber ajansı Xinhua tarafından geliştirilen ilk erkek yapay zekalı haber sunucusunun kadın versiyonu da tanıtıldı. İsmi Xin Xiaomeng olan sunucu Sogou şirketi ortaklığıyla hazırlandı.

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Dünyanın ilk yapay zekalı kadın sunucusu bir arama motoru şirketi ortaklığıyla geliştirildi.
Dünyanın ilk yapay zekalı kadın sunucusu bir arama motoru şirketi ortaklığıyla geliştirildi.

Xinhua Haber Ajansı tarafından tanıtılan dünyanın yapay zekalı ilk kadın haber sunucusu, ajansın mevcut erkek yapay zeka sunucularıyla Çin'de önümüzdeki dönem düzenlenecek bir dizi siyasi toplantıda bir araya gelecek.

Sputnik'te yer alan habere göre ismi Xın Xiaoming olan ve Xinhua ile 'Sogou' adında bir arama motoru şirketi ortaklığında üretildi. Yapay zekalı sunucunun konuşma ve mimikleri, Xinhua haber sunucusu Qui Meng baz alınarak hazırlandı.

Gerçekçi görüntüsüyle dikkat çeken Xin, konuşurken göz kırpıyor ve aynı anda el kol hareketleri sergileyebiliyor.

Xinhua ayrıca, gelecek ay yapılması planlanan bir dizi siyasi toplantıda yer almak üzere, erkek yapay zeka sunucularından birini de güncellediğini açıkladı.

Yapılan güncellemeye göre erkek görünümlü yapay zeka sunucusu, ayakta duran ve daha fazla vücut dili kullanan bir görüntüye sahip olacak.

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