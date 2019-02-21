Çin ilk yapay zekalı kadın haber sunucusunu tanıttı

Xinhua Haber Ajansı tarafından tanıtılan dünyanın yapay zekalı ilk kadın haber sunucusu, ajansın mevcut erkek yapay zeka sunucularıyla Çin'de önümüzdeki dönem düzenlenecek bir dizi siyasi toplantıda bir araya gelecek.

Sputnik'te yer alan habere göre ismi Xın Xiaoming olan ve Xinhua ile 'Sogou' adında bir arama motoru şirketi ortaklığında üretildi. Yapay zekalı sunucunun konuşma ve mimikleri, Xinhua haber sunucusu Qui Meng baz alınarak hazırlandı.

Xinhua unveils world's first female #AI news anchor pic.twitter.com/Faj3Mk69y1 — China Xinhua News (@XHNews) 20 Şubat 2019

Gerçekçi görüntüsüyle dikkat çeken Xin, konuşurken göz kırpıyor ve aynı anda el kol hareketleri sergileyebiliyor.

Xinhua ayrıca, gelecek ay yapılması planlanan bir dizi siyasi toplantıda yer almak üzere, erkek yapay zeka sunucularından birini de güncellediğini açıkladı.

Yapılan güncellemeye göre erkek görünümlü yapay zeka sunucusu, ayakta duran ve daha fazla vücut dili kullanan bir görüntüye sahip olacak.