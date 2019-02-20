Teknoloji Çin uzaya güneş enerjisi tarlası kuracak
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​Çin uzaya güneş enerjisi tarlası kuracak! Enerjisini uzaydan salayacak

Çin uzaya güneş enerjisi tarlası kuracak

Çin yine çılgın bir proje ile gündeme gelmeyi başardı. Enerji üretmek için gözünü uzaya diken Çin, uzaya yerleştireceği güneş enerjisi tarlası ile dünya da bir ilke imza atmayı planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin uzaya kurmayı planladığı güneş enerjisi panellerini Dünya’dan 36 bin kilometre uzakta bir yörüngeye yerleştirilecek
Çin uzaya kurmayı planladığı güneş enerjisi panellerini Dünya’dan 36 bin kilometre uzakta bir yörüngeye yerleştirilecek

Çin yine çılgın bir proje ile gündeme gelmeyi başardı. Bu güne dek planlanan lakin hipotez aşamasından öte gitmeyen uzaya güneş enerjisi tarlası kurma projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Çin 2025’te uzaya güneş enerjisi tarlasını kuracak!

Çılgın uzay projeleri ile sürekli gündeme gelen Çin, uzaya güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için güneş panelleri kurmayı planlıyor. Dünya’dan 36 bin kilometre uzakta bir yörüngeye yerleştirilecek olan paneller güneşi direkt görecek ve panellerin en büyük engeli olan bulutlar engelinin üzerine kendini atacak.

Çin güneş enerjisi tarlasını 2030 yılında faaliye geçirmeyi planlıyor.

Güneş panellerini parça parça gönderecek!

Uzaya yerleştireceği güneşe enerjisi panellerini mini uydularla parça parça uzaya gönderecek olan Çin, tüm parçaları uzayda bir araya getirecek. İlk mini uyduları 2021 yılında fırlatmayı planlayan Çin, 2025 yılında tüm parçaları yörüngeye taşımış olacak ve enerji üretebilmesi için ise 2030 yılına kadar tüm parçaları bir araya getirecek.

Büyük projelere gözünü diken ve bu projeler ile bir ilke imza atmaya hazırlanan Çin, uzaya yerleştirmeyi planladığı güneş enerjisi tarlası ile de dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

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