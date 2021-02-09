Teknoloji Çinin yasaklı listesine Clubhouse da girdi
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Çin'in yasaklı listesine Clubhouse da girdi

Dünya çapında kullanımı hızla yayılan Clubhouse, Çin’de yasaklandı. ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.

Haber Merkezi İHA
Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, gibi sosyal medya platformları yer alıyor.
Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, gibi sosyal medya platformları yer alıyor.

Salgın nedeniyle karantina uygulamaları devam ederken kullanıcılara sesli sohbet etme imkanı sağlayan son günlerin en popüler sosyal medya platformu Clubhouse, Çin’de yasaklandı.

Günlük sohbetlerin dışında önemli tartışmaların da yapıldığı ABD merkezli sesli sosyal medya uygulamasına pazartesi gününden itibaren erişim engeli geldi.

Clubhouse’daki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki gözetim kampları, Tayvan’ın bağımsızlığı ve Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası gibi konulardaki tartışmalara binlerce kişi katılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde Çinli sosyal medya kullanıcıları Clubhouse uygulamasına erişim sorunu yaşadıklarını belirtmeye başladı. Tartışmaların ardından uygulamanın erişime kapatıldığı ortaya çıktı.
Clubhouse’dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Clubhouse uygulamasının yasaklanmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, gibi sosyal medya platformları yer alıyor.

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Çin'de davetiyelerin fiyatı 70 dolara kadar çıktı

Financial Times gazetesinin haberine göre normalde ücretsiz olan Clubhouse davetiyeleri Çin'deki kimi internet sitelerinde 7-77 dolar arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Hong Kong'daki Çinli Üniversitesi'nden iletişim profesörü Fang Kecheng, "İnsanlar Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ya da Hong Kong'da neler olduğunu gerçekten merak ediyor" açıklamasında bulundu.

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