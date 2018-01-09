Çinli üretici Vivo yine dünya devlerine ders verdi

Akıllı telefonlarda çerçevesiz ekrana geçiş ile birlikte teknoloji devleri parmak izi okuyucusundan vaz geçmek zorunda kaldı. Piyasada yer alan popüler amiral gemileri ise parmak izi okuyucunun yerine yüz tanıma yani FaceID teknolojine geçiş yapmak zorunda kaldı. Fakat parmak izi okuyucuyu sensörlerinin çalışma prensibi ve güvenliği düşünüldüğünde kullanıcılar bu güvenlik sisteminden hiç vaz geçmek istemedi.

Bunu iyi bilen teknoloji devleri ise OLED teknolojisinin imkanlarından faydalanarak parmak izi sensörünü ekran altına yerleştirmeye çalışıyorlar. Dünyanın önde gelen firmaları ise ne yazık ki bu teknolojiyi cihazlarına henüz entegre edebilmiş değiller.

Lakin dünya piyasasında çığır açan ve açmaya devam eden Çinli telefon üreticileri, bu sorunu da aşmayı başararak dünya devlerinden önce ekran altına parmak izi sensörünü yerleştirmeyi başardı.

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Vivo adındaki Çinli telefon üreticisi daha öncesinde meraklılarına bir prototip sunmuştu. Yalnız bu sefer, 10 ocak tarihi için Geleceğin Kilidini Aç (Unlock The Future) yazan duyuru posterini yayınlayan Çinli üretici, sunduğu ekran altına yerleştirilmiş parmak izi okuyuculu telefonu ile herkesi şimdiden heyecanlandırmaya başladı.

Çinli üreticinin ortaya koydu bu teknoloji aslında birçok teknoloji için dönüm noktası haline gelecek. Yine piyasanın devlerine bu konuda da adete ders veren Çinli üreticiler geleceğin teknolojilerini dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden önce insanlığın kullanımına sunacak gibi görünüyor.