Teknoloji Çorumda Kiki Challenge cezası
OTOMOBİL

Çorum’da Kiki Challenge cezası

Ülkemizi de etkisi altına alan Kiki Challenge sosyal medya akımına ilk ceza Çorum’dan geldi. Polis tarafından aracıyla Kiki Challenge yapan bir vatandaşa "trafik güvenliğini tekliye sokmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sürücünün Kiki Challenge yapma anı.
Sürücünün Kiki Challenge yapma anı.

Şoförün çalışır durumdaki araçtan inip şarkı eşliğinde dans etmesine dayalı olan Kiki Challenge akımına Türkiye’den ilk ceza Çorum’da kesildi. Tehlikeli olduğu gerekçesiyle birçok ülkede yasaklanan akımı Çorum’da deneyen bir vatandaş, trafik polisine yakalandı.

Trafik kurallarına uyulması ve kazaların önlenmesi adına sürücüleri sıkı bir takibe alan Çorum Emniyet Müdürlüğü, son 1 yılda 11 binden fazla kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ve trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapacağını bildirdi.

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