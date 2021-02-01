Teknoloji Çukurova Üniversitesi öğrencileri 1,5 Adana Roket Takımı ile başarı hikayesi yazıyor
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Çukurova Üniversitesi öğrencileri '1,5 Adana Roket Takımı' ile başarı hikayesi yazıyor

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu, '1,5 Adana Roket Takımı' üç yıldır imkansızlıklar içerisinde başarı hikayesi yazıyor. Hayalleri uzay üssünde çalışmak olan mucitler, geçen yıl Teknofest’te 600 takım arasından 2’nci oldu. Gençler bu yıl birinciliği hedeflese de ekonomik destek bulamazlarsa yarışmaya katılamayacaklar. Takım kaptanı Al Kaya, 'Roketlerimiz 3 metre uzunluğunda 20 bin fite (6 km) kadar uçuyor' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Roket gençler
Roket gençler

Çocukluk hayalleri uzay üssünde çalışmak olan Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin kurduğu '1,5 Adana roket takımı' üç yıldır imkansızlıklar içerisinde başarı hikayesi yazıyor. Kimi berber çırağı kimi ise memur çocuğu olan 30 mucit genç çevredekilerin, ‘Torpil mi patlatıyorsunuz’ diye ciddiye almamalarına rağmen üç yılda üç tane yirmi bin fit yüksek irtifalı roket üretti. Ayrıca geçen yıl çevredekilerin destekler ve kendi imkanlarıyla katıldıkları Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 600 takım arasında geçen yıl yüksek irtifada 2’nci olmayı başardı. Şimdi se 18 kişilik 1,5 Adana Takımı, bu kez birinci olmak hedefiyle Teknofest’te yeniden boy göstermek istiyor.

Yarışmaya katılabilmek için takımın 28 Şubat Pazar gününe kadar başvuru yapmaları Eylül ayına kadar da roket hazır hale getirmeleri gerekiyor. Ancak ekonomik sorunlar yaşayan genç mucitler destek bulamazsa yarışmaya katılamayacak.

Ali Kaya.

Yerli üretime destek olmak istiyoruz

Takımın kurucusu ve kaptanı Ali Kaya, 'Makine mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim, takımı 2018 yılında kurduk. Ülkemizin uzay ve havacılık alanlarında gelişim sağlamak için elimizden gelen yapmaya çalışan gençleriz. Mühendislik güzel ama zor bir bölüm. Ülkemizin prestijli kurumlarında çalışmak ve yerli üretme destek olmak Türkiye’nin uzay üstünde çalışmak gibi hayallerimiz vardı. Neden biz roket üretemiyoruz dedik. Babam TIR şoförü annem ev hanımı. Ben de erkek kuaföründe çalışıyordum. İlk böyle bir hayalimiz olduğunu duyan arkadaşlarım bizimle dalga geçtiler' dedi. Takımı oluşturduktan sonra plan yaptıklarını söyleyen Kaya, 'Biz roketimizi yüzde yüz yerli yapmaya çalışıyoruz. Sanayici ustalarla çalışıyoruz, onlar bize destek olmaya çalışıyor.' dedi.

Malzeme temin sırasında zaman zaman hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: Ağustos ayında Adana’da bir cıvatacıyla referans vasıtasıyla konuştuk ve bize 2 bin TL’lik mal verebileceğini söyledi. Daha sonra 'gençler sizin seçtiklerinizi karşılayamıyoruz bütçemizi aşıyor onaylayamadık’ dediler. Elimiz boş döndük. Büyük bir emekle Teknofest’e katıldıklarının altını çizen Kaya, 'İlk yılımızda iki roket ürettik. İkinci yılda ise kalan roket revize edip katıldık. Bizim geçen yılki görevimiz yüksek ivme ve hızlarda insan beynine etki eden gücü ölçüp dataya çevren roket üretmekti. Roketlerimiz 3 metre büyüklüğünde, 20 bin fite (6 km) kadar uçan roketlerdi. İkinci olduk. Roket motorlarını Roketsan temin ediyor. Onlar üzerinde de Ar-Ge yapmak istiyoruz, patlayıcıları pahalı olduğu için kullanamıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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