Dijital teknolojiye yapılan harcamalar artıyor

Araştırmalara göre, ilk rauntta, sağlık sistemi başarıyla çalıştı, dijital altyapıda önemli sorunlar yaşanmadı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüm sektörlerde yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri odaklı dijital çözümler sunmak hepimizin önceliği olacak. Dijital müşteri asistanımız ‘TOBi’ gibi yapay zekâ tabanlı çözümler de sektörde yeni fırsatlar oluşturacak.

IDC’nin açıkladığı verilere göre dijital teknoloji ve hizmetlere küresel çapta yapılacak harcamalar bu yıl yüzde 10,4 oranında artacak ve bu alandaki toplam harcamalar 1,3 trilyon dolara çıkacak” dedi.

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İstikrar pandemi sonrasına taşınmalı

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu da, “2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme sektörümüzün ihtiyaç duyduğu gelişimin başlaması adına heyecan veren gelişme oldu. Ancak salgının olumsuz etkisiyle Nisan ayında yine küçülme sürecine girdik.

Tüm bu gelişmelere rağmen hedefimiz, yurt içi ve yurt dışında sahip olduğumuz güçlü potansiyelimizi önce korumak ve geliştirmek, ilk çeyrekte başlayan gelişim sürecini güçlü ve istikrarlı şekilde pandemi sonrasına taşımak olmalı” ifadelerini kullandı.