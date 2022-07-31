Drone alırken uçmayın: Dijital çağın oyuncaklarını alırken nelere dikkat edilmeli?

Teknoloji severlerin uzun süredir yakından takip ettiği dronlara her geçen gün yeni modeller ekleniyor. Profesyonel çekimler bir yana, amatör kullanımlar için geliştirilmiş onlarca ürün arasından en doğru olanı seçmek önemli. Tabii ki burada fiyat performans ilişkisi dediğimiz, en uygun maliyetle en iyi modeli nasıl alırım sorusu devreye giriyor. Zira son yıllarda dron almaya heveslenip ürünü kullanamayanlar, yanlış amaç için alınanlar gibi örneklerle binlerce liranın boşa harcanma riski var. Dijital zamanların bu gözde oyuncağını seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizler için derledik.
FİYAT PERFORMANS İLİŞKİSİ ÖNEMLİ
- Öncelikle, dronları hangi amaçla alacağınıza karar vermelisiniz. Eğlence için alınanlar daha ucuz olmakla birlikte fotoğraf çekimlerinde kamera özelliklerine göre fiyatlar artıyor. Bunu bir hobi olarak görüp dron yarışlarına katılmak isterseniz rakamlar on binlerce lirayı bulabiliyor. Öte yandan, bu işten para kazanıp profesyonel hizmet vermek isterseniz önce eğitimini alıp sonra kesenin ağzını açabilirsiniz. Fotoğraf için DJI Spark veya Phantom 3 Standard, Yuneec Typhoon H veya Autel X-Star modelleri gözde ürünler olarak öne çıkıyor. Yeni başlayanlar ve acemilerin cihazı sık sık düşürdüğü ve çarptığı göz önüne alınacak olursa yetkinliklerinizin çok ötesinde bir dron almanız boşuna masraf olacaktır. Bu nedenle fiyat performans ilişkisine dikkat edilmeli.
20 DAKİKA HAVADA KALIŞ YETERLİ
Dron seçiminde en önemli ikinci özellik ise kamera çözünürlüğü diyebiliriz. Fiyatı belirleyen görüntü kalitesi yanında uçuş süresi oluyor. Ortalama 7 ile 50 dakika arasında değişen ürünlerde sizler için en ideal sürenin 20 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tatilcilerin son dönemlerde tercih ettiği drone modellerinde 20 megapiksel ve 20 dakika uçuş süresi özellikleri dikkat çekiyor. 0rtalama 500 gram ve menzilin 5-10 kilometre olmasına dikkat edebilirsiniz.
TAVSİYE VİDEOLARI FİKİR VEREBİLİR
Kullanım kolaylığı ise özellikle amatörler için önemli bir madde. İnternetten bakarak en ileri ve karmaşık modelleri satın almanız işinizi zorlaştırır. Unutmayın ki bu cihazlar ‘oldu mu en iyisi olsun, 2 sene sonra da kullanırız’ mantığı ile işlemiyor. Ne kadar karmaşık ise eğitimi ve kullanımı zor olacak. Dron seçeneklerinde çevrenizden tavsiye alabilir ve Youtube gibi mecralardaki tavsiye videolarını izleyebilirsiniz.
YEDEK PARÇASINA DİKKAT
- Yedek parçasının kolay bulunması da önemli. Bu cihazlar, ithal olduğu için uygun fiyatlı yedek parça, servis ağı ve garanti süreleri önemli. Birçok modelde bulunan GPS teknolojisi, uçuş sırasında cihazı göremediğinizde devreye giriyor. Bu özellik yoksa şarj bitince iniş yapan cihazınızı bulmak zor olacaktır. Profesyonel dronlar, kontrollerde biraz deneyime sahip bir pilot tarafından daha iyi kullanılır, ancak dahil edilen bazı teknolojiler uçmayı inanılmaz derecede kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.